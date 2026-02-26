Samsun’un Atakum ilçesinde bir mobilya mağazasında yaşanan olayda, bir kişi eşini işyerinde darbetti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken çiftin birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

Olay, 2025 Aralık ayında Atakum ilçesinde bulunan bir mobilya mağazasında meydana geldi.

MAĞAZADA TARTIŞMA BÜYÜDÜ

İddiaya göre, mağazada cep telefonuyla konuşan şahıs, bir süre sonra mağaza çalışanı olan eşine bağırmaya başladı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.

EŞİNE İŞ YERİNDE ŞİDDET UYGULADI

Öfkesine hakim olamayan şahıs, eşine şiddet uyguladı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde, telefonla konuştuğu sırada eşine yönelerek tartışma başlatan şahsın, daha sonra fiziksel müdahalede bulunduğu görüldü. Öte yandan, çiftin birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını öğrenildi.

