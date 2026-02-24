TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara için hazırlanan başvuru sonuçları erişime açıldı. Kura çekilişine katılmaya hak kazananlar ile başvurusu geçersiz sayılan adayların isim listesi yayımlanırken gözler kura tarihine çevrildi.

Türkiye genelinde etap etap ilerleyen sosyal konut projesinde Ankara için kritik süreç başladı. 31 bin 73 konutun hak sahiplerinin belirleneceği kura öncesinde başvuru değerlendirme sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu kapsamda başvurusu kabul ve reddedilenlerin listesi yayımlandı.

TOKİ ANKARA KURASINA KATILMAYA HAK KAZANANLAR İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI!

TOKİ’nin yürüttüğü 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Ankara’da yapılacak konutlar için başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı. Buna göre şartları taşıyan ve başvurusu geçerli kabul edilen adaylar kura çekilişine katılmaya hak kazandı. İsim listeleri TOKİ’nin resmi kanalları üzerinden yayımlanırken, vatandaşlar Banka Başvuru Numarası ile sorgulayabiliyor.

Başvurular; hane geliri, ikamet şartı, üzerine kayıtlı konut bulunmaması ve başvuru kategorisine uygunluk gibi kriterler doğrultusunda incelendi. Şartları sağlamadığı belirlenen adayların başvuruları ise geçersiz sayıldı. Böylece kura öncesinde hak sahipliği sürecine katılacak kesin liste netleşmiş oldu. Ankara için belirlenen konut sayısının yüksek olması nedeniyle kura sürecine yoğun katılım bekleniyor.

500 BİN KONUT ANKARA KURASI BAŞVURU KABUL VE RED LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ ANKARA KURASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Ankara için gerçekleştirilecek kura çekilişinin tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı. TOKİ’nin daha önce duyurduğu kura takvimi doğrultusunda iller bazında çekilişlerin etap etap sürdüğü ve Ankara kurasının da ilerleyen günlerde duyurulması bekleniyor. Kura çekilişleri noter huzurunda ve canlı yayınla gerçekleştiriliyor. Kura günü ve saati açıklandığında TOKİ’nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapılacak.

