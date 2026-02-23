Türkiye Gazetesi
Kadıköy'de İrfan Can Kahveci'den dikkat çeken hareket
Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe ile berabere kaldıkları müsabakanın ardından dikkat çeken bir harekete imza attı.
Ara transferde sarı lacivertlilerden Kasımpaşa'ya kiralık olarak giden İrfan Can Kahveci, Süper Lig'deki Fenerbahçe mücadelesine ilk 11'de başladı.
Kadıköy'de oynanan karşılaşma son dakika golüyle 1-1 beraberlikle sonuçlandı ve ateş hattındaki Kasımpaşa önemli bir puanı hanesine yazdırdı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Kasımpaşa, Fenerbahçe'ye karşı tarihinde bir ilki başardı
İRFAN CAN SEVİNCİ KATILMADI
Maçta 90 dakika forma giyen İrfan Can Kahveci, karşılaşmanın ardından takım arkadaşlarının sevincine katılmadı.
Kasımpaşa takımı, bir puanın sevincini deplasman tribünündeki taraftarlarıyla kutlarken İrfan Can Kahveci, maçın ardından direkt soyunma odasına gitti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR