Galatasaray, Süper Lig'deki Fenerbahçe - Kasımpaşa maçının hemen ardından Konyaspor karşılaşmasında ofsayt nedeniyle iptal edile gollerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Galatasaray, Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maç sonrası dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

OFSAYT GÖNDERMESİ

Sarı kırmızılılar, Süper Lig'de mağlup oldukları Konyaspor maçında iptal edilen golleri ile birlikte Süper Lig maçlarında yaşanan pozisyonları paylaştı.

Galatasaray'ın paylaşımında, "Hepsi bu hafta oldu. Sizce hangisi ofsayt? Biz yorum yapmıyoruz, size bırakıyoruz." ifadelerine yer verdi.

