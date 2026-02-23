Dikkat! Emeklilikte 'altın dokunuş' devri kapanıyor!..

Sosyal güvenlik sistemimizde yıllardır süregelen "son dakika golüyle avantajlı emeklilik" dönemi sessiz sedasız değişiyor.

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren statü değişikliği, yeni nesil sigortalılar için artık bir çıkış yolu değil, bir engel hâline geliyor. İşte adım adım yeni dönemin şifreleri:

TEK ÇATI VAR AMA TEK TİP EMEKLİLİK YOK

SGK; SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nı tek isim altında topladı ancak kurallar hâlâ farklı. Vatandaş, doğal olarak "en az primle en yüksek maaşı" almak istiyor.

Bu noktada ibre her zaman SSK (4/1-a) yönünü gösteriyor. Çünkü SSK’dan emekli olmak, Bağ-Kur’a göre yaklaşık 1.800 ila 2.000 gün daha az prim ödemek anlamına geliyor. Ayrıca hizmetin geçtiği döneme göre emeklilik maaşında avantaj sağlanması da söz konusu olabilmektedir.

ESKİ SİGORTALILAR İÇİN "SON 7 YIL" KURALI SÜRÜYOR

Eğer sigorta girişiniz 2008 yılındaki büyük SGK reformundan önceyse, hala bir şansınız var. Mevcut uygulamada, farklı statülerde çalışanların hangi şartla emekli olacağını "son 7 yıllık fiilî hizmet süresi" belirliyor.

Formül Net: Son 7 yıl (2.520 gün) içinde en çok hangi statüde (en az 1.260 gün) prim ödediyseniz, o statüden emekli olursunuz.

Örnek: Ömrü esnaflıkla geçmiş 01.05.2007 günü itibarıyla sigortalılık tescili bulunan bir Bağ-Kur’lu, son 3,5 yılını (1.260 gün) SSK’lı olarak tamamlarsa, Bağ-Kur’un ağır şartlarından kurtulup SSK’nın avantajlı dünyasından emekli olabiliyor.

YENİ NESİL SİGORTALILAR DİKKAT: 1.260 GÜN AVANTAJI BİTTİ!

Asıl haber burada başlıyor: Ekim 2008 ve sonrasında ilk kez sigortalı olanlar için "son 1.260 gün" kuralı tamamen rafa kalktı. Yeni sistemde "son 7 yıl" değil, "tüm çalışma hayatı" masaya yatırılıyor.

* Değerlendirme Değişti: SGK artık son yıllara bakmıyor. Toplam çalışma sürenizin çoğunluğu hangi statüdeyse, emeklilik şartlarınız ona göre belirleniyor.

* Ağır Fatura: 23 yıl Bağ-Kur’lu çalışıp son 7 yılını SSK’lı geçiren yeni nesil bir sigortalı, eski sistemdeki gibi SSK’dan emekli olamayacak. SGK ona, "Çoğunluğun Bağ-Kur, o hâlde 9.000 günü dolduracaksın" diyecek.

Yukarıda yer verdiğimiz aynı örnekteki Bağ-Kur’lunun ilk sigortalılık tescili 03.11.2008 günü ise 1.260 gün kuralından faydalanamayacak. Tüm çalışmaları dikkate alınarak en çok çalışması hangi statüde geçmiş ise SGK onu o statüden emekli edecektir.

ÇAKIŞAN SİGORTALARDA KİM KAZANIR?

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’nın Sosyal Güvenlik Kurumu adı altında tek çatıda birleşmesine rağmen SGK çatısı altında tek tip sigortalılık bulunmamaktadır. Hâl böyle iken bir kişinin aynı anda ya da değişik dönemlerde farklı statüde birden fazla sigortalı olma durumu söz konusu olmaktadır.

Peki bir memur kişi aynı anda hem patron (Bağ-Kur) hem de başka bir yerde işçi (SSK) olarak görünüyorsa ne olur?

* Öncelik Memurlukta: Eğer işin içinde Emekli Sandığı (4/1-c) varsa, diğerleri geçersiz sayılır.

* SSK Baskın Geliyor: 2011’den beri uygulanan kural gereği; SSK ve Bağ-Kur çakışırsa, SSK (4/1-a) geçerli kabul edilir.

* Kritik Uyarı: Kendi iş yerinizden kendinizi SSK’lı gösteremezsiniz! Ortak olduğunuz veya sahibi olduğunuz şirketten yatırılan SSK primleri geçersiz sayılır ve emeklilik hayaliniz suya düşebilir.

HASILIKELAM: Emeklilik artık "son düzlükte" yapılacak hamlelerle kurtarılacak bir süreç olmaktan çıkıyor. Özellikle 2008 sonrası işe girenler için emeklilik, ilk günden planlanması gereken uzun bir maraton. "Son 3,5 yıl hallederiz" devri bitti; artık her günün hesabı yapılıyor!

İsa Karakaş'ın önceki yazıları...