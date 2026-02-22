Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçında ofsayt nedeniyle iptal edilen golleri ve TFF'nin açıklamasına ilişkin olarak GSYİAD'da açıklamalarda bulundu.

GSYİAD'ın iftarına katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Konyaspor maçından sonra yaşanan olaylar ve TFF'nin açıklamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek'in açıklamaları:

"Galatasaray olarak biz her zaman adalet, hakkın ve emeğin savunucusu olduk. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam sahada adalet duygusunun paramparça edildiği bir hakem yönetimi ile karşılaştık.

Verilmeyen golümüzün benzeri, bugün başka maçta verildi! Maçımızda görevlendirilen VAR hakemi, dört ay Süper Lig'de bir maçta görev almamış. Neden görev almamış? Belli ki özel maçlar için hazırlanan bir hakem! Bundan başka türlü düşünemiyorum. Nereden tutsan elinde kalan bir MHK var karşımızda! Bu rezilliğin sorumlusu MHK hala koltuğunda oturmaya devam ediyor!

Başkaları gibi imtiyaz, ayrıcalık değil sadece adalet istiyoruz. Kuralların herkese aynı uygulanmasını istiyoruz. Son 3 senede olduğu gibi Galatasaray'ın hakkını kimseye yedirmeyiz!"

Haberle İlgili Daha Fazlası