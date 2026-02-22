Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında Konyaspor’a 2-0 mağlup olan lider Galatasaray’ın maç sonrası hakem kararlarına yönelik sert açıklamalarına Türkiye Futbol Federasyonu’ndan cevap geldi. TFF, “Futbol ayak oyunu değil, bir spordur” ifadelerini kullanırken; sarı-kırmızılı kulüp ise iptal edilen gol üzerinden VAR hakemine tepki göstererek federasyonu göreve çağırdı.

Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda Konyaspor ile karşılaşan lider Galatasaray, sahadan 2-0’lık yenilgiyle ayrılarak ligde 10 maç aradan sonra ikinci kez mağlup oldu. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor ise 12 maçtır süren galibiyet özlemine sarı-kırmızılı ekip karşısında son verdi.

Karşılaşmanın ardından teknik direktör Okan Buruk ve Galatasaray cephesi, hakem kararlarına ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) yönelik çarpıcı eleştirilerde bulunmuşlardı.

TFF'DEN CEVAP GELDİ

TFF, Galatasaray'ın Konyaspor maçı sonrası yapmış olduğu açıklamaya resmi sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.



Yapılan paylaşımda, "Futbol ayak oyunu değil, bir spordur." ifadeleri kullanıldı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

Galatasaray maçtan sonra resmi sitesinden bir açıklama yayınladı:

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında 49. dakikada ofsayt gerekçesiyle iptal edilen gole değinilerek "TÜMOSAN Konyaspor-Galatasaray karşılaşmasında takımımızın attığı nizami golün, ofsayt kuralının açık hükümlerine rağmen iptal edilmesi Türk futbolu adına kabul edilemez bir skandaldır." denildi.



VAR'da görev yapan Davut Dakul Çelik hakkında idari süreç işletmesi için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) çağrıda bulunulan açıklamada, "Müsabakanın hakemi ve şampiyonluk yolunda mücadele ettiğimiz takımın fanatik taraftarlığı sabit olan VAR hakemi Davut Dakul Çelik denilen sözde hakem, gerçekte fanatik tarafından verilen bu karar, yalnızca bir maç sonucunu değil, ligin adaletine ve güvenilirliğine duyulan inancı da zedelemiştir. Türk futbolunun marka değerini korumak ve sahadaki emeğin gasp edilmesini önlemek başta olmak üzere sorumluluk makamında bulunan Türkiye Futbol Federasyonunu derhal göreve davet ediyoruz. Söz konusu pozisyonun şeffaf biçimde incelenmesini, VAR hakemiyle ilgili gerekli idari sürecin ivedilikle işletilmesini talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.



Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olacağı iddiasında bulunulan açıklama, "Tüm kuralları hiçe sayarak golümüzü iptal edebilirsiniz. Bunu daha önce de yaptığınız için ne yapmaya çalıştığınızı çok iyi biliyoruz. Sezon sonunda şampiyon olduğumuzda onu da iptal etmek için şimdiden hazırlığınızı yapın. Galatasaray'ı bu oyunlarla durduramazsınız!" ifadeleriyle sona erdi.

