Okan Buruk'tan olay tepki: Hakemlerin yanına gitti ve bunu yaptı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a 2 golle mağlup oldukları maçın ardından hakem Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.
SADECE KARAOĞLAN'IN ELİNİ SIKMADI
Konya'daki son düdük sonrası hakemlerin yanında soluğu alan Okan Buruk, hakem Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadı.
Yardımcı hakemlerin elini sıkan Buruk, orta hakem Atilla Karaoğlan'ın elini sıkmadan soyunma odasına gitti.
