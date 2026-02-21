Bilim insanları, Güneş’te meydana gelen büyük patlamaların Dünya’yı etkileyebileceğini öne sürdü. Yeni bir araştırmaya göre bu enerji, atmosfer üzerinden yer kabuğuna kadar ulaşarak fay hatları üzerinde baskı oluşturabilir.

Bilim insanları, Güneş’ten gelen devasa enerji patlamalarının Dünya’nın iyonosfer tabakasını etkileyerek yer kabuğundaki fay hatları üzerinde elektriksel bir baskı oluşturabileceğini öne sürdü.

Yeni modele göre bu baskı, kritik seviyeye ulaşması halinde depremleri tetikleyebilir.

Güneş patlamaları bugüne kadar daha çok kutup ışıkları ve iletişim kesintileriyle ilişkilendiriliyordu. Ancak International Journal of Plasma Environmental Science and Technology dergisinde yayımlanan çalışma, enerjinin gezegenin derinliklerine kadar uzanabileceği iddiasını gündeme taşıdı.

DÜNYA DEV BİR "PİL" GİBİ ELE ALINDI

Araştırmacılar, Dünya’nın iyonosfer tabakası ile yer kabuğunu dev bir bataryanın iki ucu gibi değerlendiren bir model geliştirdi.

Modele göre, fay hatlarındaki yüksek basınçlı ve iyon yüklü sıvılar elektrik enerjisi depolayan birer kapasitör gibi davranıyor.

Güneş patlamaları atmosfere ulaştığında iyonosferdeki elektrik yükü aşağı doğru itiliyor. Böylece yer kabuğundaki parçacıklar üzerinde elektrostatik bir güç oluşturuyor.

Oluşan basınç değişiminin, fay hatlarını harekete geçirebilecek seviyeye ulaşabilmesi de mümkün görülüyor.

2024 JAPONYA DEPREMİ ÖRNEK GÖSTERİLDİ

Araştırmada, 2024 yılında Japonya’nın Noto Yarımadası’nda meydana gelen şiddetli depremin yoğun güneş aktivitesiyle aynı döneme denk gelmesi örnek olarak sunuldu.

