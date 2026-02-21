Bakan Yusuf Tekin, okullardaki Ramazan etkinliklerini hedef alarak "Talibanlaşma" imasında bulunan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi. Bakan Tekin, Türk toplumuna ve eğitim camiasına hakaret edenlere yargı yolunu göstererek, "Ben Özgür Özel gibi küfre göz yumacak biri değilim. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Cumhurbaşkanlığı koordinasyonuyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen “Külliye’de Ramazan” etkinlik alanını gezdi.

Okullardaki Ramazan etkinliklerini 'eğitimde Talibanlaşma' olarak nitelendiren ve 'Laikliği Birlikte Savunuyoruz' başlıklı bildiriye imza atan 168 kişi hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyleyen Bakan Tekin, "Anadolu'da Ramazan demek milli birliğin, kardeşliğin, yardımlaşmanın, dayanışmanın maksimum düzenin yaşandığı bir dönem demektir. Ben değişik yıllarda Anadolu’da yaşadım. Alevilerin, gayrimüslimlerin bulunduğu yıllarda da yaşadım.

Komşularımı gördüm. Evimizde iftarda pişirdiğimiz yemeği; dinine, etnik yada kültürel kimliğine bakmadan komşumuzla paylaştık. Anadolu'da bu böyledir. Kimse kimsenin dinine bakmadan Ramazan ayında yardımlaşır.

"ÖZGÜR ÖZEL GİBİ MİDESİ GENİŞ DEĞİLİM"

Ancak 168 kişinin açıkladığı bildiride çok ciddi şekilde hukuki problemler var. ‘Burada ne var niye yargıya taşıyorsun’ diyorlar. Ben de diyorum ki; ben Özgür Özel kadar midesi geniş bir adam değilim. Anadolu'nun her tarafında küfür olarak belirlenen cümleleri kendi partisinden bir belediye başkanına mesajla yazıp ispatlandığı zaman bu küfür değildir diyecek bir şeyim yok benim.

"ÖZÜR DİLEYECEKLER"

Ben o bildirideki ifadelerin bana, öğretmen arkadaşlarımıza, idareci arkadaşlarımıza ve Türk toplumuna hakaret içerisinde olduğunu düşünüyorum. Bu hakaretten dolayı onların toplumdan özür dilemeleri gerektiğini düşündüğüm için yargıya taşıyacağım" şeklinde konuştu.



