Juventus'a bir darbe de Como'dan! Kenan Yıldız, Spalletti ile tartıştı
Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Juventus, İtalya Serie A'nın 26. haftasında konuk ettiği Como'ya 2-0 mağlup oldu ve ligde üst üste üçüncü maçında puan kaybı yaşadı.
İtalya Serie A'nın 26. haftasında Juventus, Cesc Fabregas yönetimindeki Como ile evinde karşılaştı.
LİGDE BİR KAYIP DAHA
Allianz Stadyumu'nda oynanan müsabakayı konuk ekip Como, 2-0'lık skorla kazandı ve Juventus'un ligdeki puan kaybı serisi 3 maça çıktı.
Torino ekibi karşısında Como'ya galibiyeti getiren golleri 11. dakikada Mërgim Vojvoda ve 61. dakikada Maxence Caqueret kaydetti.
KENAN YILDIZ, SPALLETTİ İLE TARTIŞTI
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 83 dakika sahada kaldı. Oyundan alınan Kenan Yıldız, tepki gösterince Spalletti ile tartışma yaşadı.
Bu skorla ligde üst üste üçüncü maçından puan kaybıyla ayrılan Juventus, 46 puanla 5. sırada kaldı. Como ise puanını 45 yaparak 6. sırada yer aldı.
BİR SONRAKİ RAKİP GALATASARAY
Juventus, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında 5-2 mağlup olduğu Galatasaray'ı rövanş karşılaşmasında ağırlayacak. Juventus - Galatasaray müsabakası, 25 Şubat Çarşamba günü TSİ 23.00'te oynanacak.