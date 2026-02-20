Ocak 2020’de 300 ton civarında bulunan banka hesaplarındaki altın miktarı, 2025’in sonunda 600 tonu geçti. Fiyatlardaki yükseliş yatırımcıları sarı metale yönlendirirken, bankalardaki toplam mevduat içinde altın hesaplarının payı da %15’e ulaştı. Sadece bankalardaki altın mevduatları dikkate alındığında, iller bazında kişi başına kaç gram altın düştüğü de belli oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingö l- Türk halkının vazgeçilmez ve geleneksel yatırım aracı altın, son yılardaki yüksek performansı ile yüzleri güldürdü. Özellikle son 5 yıllık dönem dikkate alındığında, 2020 yılını 455 TL’den tamamlayan gram altın, 2025’in sonunda 5.950 TL’ye kadar yükseldi.

Yeni yılın ilk 2 ayı da geride kalmak üzereyken, spot piyasada gram altın fiyatı 7.000 TL’ye yakın seyrediyor. Böylece 5 yılda fiyatlarda yaklaşık 14 kat artış yaşandı.

MEVDUATTAKİ PAYI %15

Son yıllarda bankalardaki altın hesaplarında da dikkat çeken yükseliş gözlemleniyor. Ocak 2020’de 300 ton civarında bulunan banka hesaplarındaki altın miktarı, 2025’in sonunda 600 tonu geçti. Miktarla beraber fiyatlarda yaşanan artış da eklenince, bankalardaki toplam mevduat içinde altın hesaplarının payı %15’e ulaştı.

HIZLI İŞLEM AVANTAJI

Sektör temsilcileri, alım ve satımda binde 2'lik vergi, alım-satım fiyatı arasındaki yüksek marj ve çoğunlukla fiziki teslimatın olmamasına rağmen, pratik işlem avantajı ile altın hesaplarında miktar bazındaki artışın hızlı gerçekleştiğini ifade ediyor. Fiyatlardaki yükseliş trendinin, bu dezavantajları fazlasıyla telafi ettiği belirtiliyor.

ALTIN SERVETİMİZ

Türkiye’nin toplam altın varlığı, rekorların ardından tarihî yüksek seviyelere de ulaştı. QNB Finansbank Başekonomisti Erkin Işık, altın dış ticareti ve yurtiçi üretim verileriyle yaptıkları hesaplamalara göre, Türkiye’deki toplam altın stokunun Ocak 2026’da 4 bin 281 ton düzeyinde olabileceğini tahmin etti.

Ons fiyatında bugün 5.000 dolara yakın fiyatlar dikkate alındığında, ülkedeki toplam altın varlığı 700 milyar dolara yakın bir büyüklüğe işaret ediyor.

KİŞİ BAŞI ALTIN MİKTARI YÜKSEK İLLER

Bu arada sadece banka mevduatları kapsamında Aralık 2025 verilerine göre iller bazında kişi başına düşen altın miktarı en yüksek şehirler şöyle sıralanıyor:

-İstanbul: 11,3 gram

-Ankara: 9,1 gram

-Muğla: 7,9 gram

-Karabük: 7,6 gram

-Isparta: 7,5 gram

-İzmir: 7,2 gram

-Karaman: 6,9 gram

-Malatya: 6,9 gram

-Eskişehir: 6,8 gram

-Antalya: 6,7 gram

-Çanakkale: 6,7 gram

-Balıkesir: 6,4 gram

-Burdur: 6,4 gram

-Rize:6,4 gram

-Trabzon: 6,4 gram

KİŞİ BAŞI ALTIN MİKTARI DÜŞÜK İLLER

Yine banka mevduatları kapsamında Aralık 2025 verilerine göre kişi başına altın miktarı en düşük şehirler ise şunlar oldu:

-Şırnak: 0,7 gram

-Şanlıurfa: 0,8 gram

-Hakkâri: 0,9 gram

-Mardin: 1,0 gram

-Ağrı: 1,0 gram

-Muş: 1,1 gram

-Siirt: 1,2 gram

-Bitlis: 1,4 gram

-Van: 1,4 gram

-Batman: 1,5 gram

-Kilis: 1,6 gram

-Diyarbakır: 1,7 gram

-Iğdır: 2,1 gram

-Gaziantep: 2,2 gram

-Ardahan: 2,4 gram

(Not: Hesaplamalarda; gerçek kişilere ait altın mevduatları, 2025 kapanış fiyatı ve 2025 il nüfusları dikkate alınmış olup, sonuçlar yaklaşık tutarları ifade etmektedir.)

BATIDAN DOĞUYA…

BDDK verilerine göre miktar olarak ise altın mevduatı büyüklüğünde İstanbul, 1 trilyon 183,89 milyar TL ile ilk sırada yer aldı. Onu 399,11 milyar TL ile Ankara, 204,68 milyar TL ile İzmir, 116,43 milyar TL ile Antalya ve 106,64 milyar TL ile Bursa takip etti.

Uzmanlar, bankalardaki gerçek kişilere ait altın mevduatlarına bakıldığında, batıdan doğuya doğru kişi başı altın miktarının azaldığına dikkat çekerek, “Doğu illerinde altın birikimlerinin ‘yastıkaltı’ yatırımı olarak tutulduğu biliniyor. Dolayısıyla sadece bankalardaki veriler, net bir gösterge niteliğinde olmayıp, özellikle batı illeri için bir fikir verebiliyor” değerlendirmesinde bulunuyor.

