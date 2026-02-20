UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Nottingham Forest'a 3-0 yenildi. İngiliz basını, Premier Lig ekibinin başında ilk sınavına eski takımı karşısında çıkan Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'ya övgüler yağdırdı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig etabını 19'uncu sırada tamamalayarak play-off turuna kalan Fenerbahçe, Premier Lig temsilcisi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu. Kadıköy'de oynanan karşılaşma, İngiliz basınında geniş yer buldu.

"RÜYA GİBİ BİR BAŞLANGIÇ"

Telegraph'ın haberinde, "Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi farklı skorla mağlup ederek teknik direktör değişikliğinin işe yaradığını gösterdi. Belki de Nottingham Forest'ın bir sezonda 3 teknik direktörü birden kovması o kadar da çılgınca bir karar değildi. Forest'ın 4.0 modeli, yeni teknik direktör Vitor Pereira yönetiminde rüya gibi bir başlangıç ​​yaparak Avrupa Ligi son 16 turuna doğru ilerliyor. Oyuncular da Portekizli teknik direktörün yönetiminde geçen sezonki canlılığı ve kimliği yeniden yakaladı" ifadeleri yer aldı.

"AVRUPA KUPALARINDA EN ÜSTÜN DEPLASMAN GALİBİYETİ"

BBC'nin maç haberinde, "Vitor Pereira, Nottingham Forest'ın yeni teknik direktörü olarak göreve mükemmel bir başlangıç ​​yaptı ve Avrupa Ligi eleme turu ilk maçında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde mağlup etti. Forest maçın başından sonuna kadar üstünlük kurarak Avrupa kupalarındaki en büyük deplasman galibiyetini elde etti. Premier Lig'deki belki de en riskli göreve atanmasının resmi olarak 4 gün önce onaylandığı göz önüne alındığında, Pereira için 2021'de görev yaptığı bir kulübe karşı işler bundan daha iyi gidemezdi" denildi.

Pereira, Fenerbahçe'de 2 dönem teknik direktörlük yapmıştı.

"PEREIRA ANINDA ETKİSİNİ GÖSTERDİ"

The Times, "Nottingham Forest'ın eylül ayından bu yana 4'üncü teknik direktörü olan Vitor Pereira, sadece 2 antrenmanın ardından İstanbul'da aldığı galibiyetle anında etkisini gösterdi ve bu galibiyet, yeni kulübünü Avrupa Ligi'nde son 16'ya taşıyacak gibi görünüyor. Sürekli değişen teknik direktör kadrosunun oluşturduğu dramaya rağmen -ya da belki de bu yüzden- Pereira yönetimindeki ilk 60 dakikalık bölüm, takımın bu sezon sergilediği en iyi performanslardan biriydi" yorumunda bulundu.

"DAHA ÇARPICI OLAMAZDI"

Guardian'da maça ilişkin, "Nottingham Forest, Fenerbahçe'yi domine ederek Vitor Pereira'ya mükemmel bir başlangıç ​​sağladı. Pereira'nın teknik direktör olarak ilk maçı, Forest'ın Fenerbahçe karşısında aldığı ve Avrupa Ligi son 16 turuna yükselme yolunda önemli bir adım atmasını sağlayan etkileyici galibiyetten daha çarpıcı olamazdı" değerlendirmesi yapıldı.

"3 MAÇLIK HASRETİ SONA ERDİRDİ"

Sky Sports, "Vitor Pereira, Avrupa Ligi eleme turunda takımını eşleşmede öne geçiren mükemmel bir başlangıç ​​yaptı. Pereira'nın takımı, Avrupa Ligi eleme play-off'unun ilk ayağında Fenerbahçe'yi rahat bir şekilde 3-0 mağlup etti. Sean Dyche'ın yerine sadece 4 gün önce atanmasına rağmen Pereira, Nottingham Forest'ın 3 maçlık galibiyetsizlik serisini sona erdirerek onları turda avantajlı konuma getirdi" ifadeleri kullanıldı.

