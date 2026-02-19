Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray karşısında ağır bir mağlubiyet alan Juventus'ta Teknik Direktör Luciano Spalletti'nin rövanş öncesi Kenan Yıldız'ı yedeğe çekerek dinlendirmeyi hedeflediği iddia edildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray'a 5-2'lik skorla ağır bir şekilde mağlup olan Juventus'ta Spalletti'nin Kenan'ı dinlendirmek istediği belirtildi.

YEDEK BAŞLATACAK

Tuttosport’ta yer alan habere göre, Teknik Direktör Luciano Spalletti, milli oyuncu Kenan Yıldız’ı ligdeki Como karşılaşmasında dinlendirmeyi planlıyor.

Tecrübeli çalıştırıcının, Jeremie Boga'nın fiziksel olarak hazır duruma gelmesi ve ilk 11'de başlama konusundaki isteği nedeniyle Kenan Yıldız'a bu maçta forma vermeyebileceği ifade edildi.

Kenan Yıldız - Luciano Spalletti

ÖNCE COMO SONRA GALATASARAY

Serie A'da cumartesi günü Como ile karşılaşacak olan Juventus, ardından çarşamba günü Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray'ı ağırlayacak.

Torino ekibinde bu sezon tüm kulvarlarda 34 maça çıkan Kenan Yıldız, 9 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası