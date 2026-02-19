SPOR SERVİSİ
İspanya, Vedat Muriqi'i konuşuyor: Tek rakibi Samuel Eto'o
Türkiye'de Giresunspor, Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor ve Fenerbahçe formaları giyen, 2022 yılında La Liga ekibi Mallorca'ya transfer olan Kosovalı golcü Vedat Muriqi, İspanyol kulübünün tarihine geçti. La Liga'da en çok gol atan Mallorca futbolcularından olan Vedat Muriqi, Samuel Eto'o'nun ardından ikinci sırada bulunuyor.
Özetle
Kaydet
Spor az önce
Vedat Muriqi, Mallorca'da geçirdiği 4 yılda kulüp tarihinin en skorer isimlerinden biri olmayı başardı.
- Mallorca, Vedat Muriqi'yi Ocak 2022'de Lazio'dan kiraladı, 6 ay sonra da bonservisini aldı.
- 31 yaşındaki Kosovalı santrfor, Mallorca formasıyla La Liga'da 50 gol kaydetti.
- Vedat Muriqi'den daha fazla La Liga golü (54 gol) atan tek Mallorca oyuncusu Samuel Eto'o.
Mallorca'nın ilk olarak Ocak 2022'de Lazio'dan kiraladığı, 6 ay sonra da Serie A temsilcisinden bonservisini aldığı Vedat Muriqi, geride kalan 4 yıllık süreçte İspanyol ekibi önemli bir başarıya imza attı.
Mallorca formasıyla La Liga'da 50 defa fileleri havalandıran 31 yaşındaki Kosovalı santrfor, kulüp tarihinin en skorer isimleri arasına adını yazdırdı.
Vedat Muriqi'den daha fazla La Liga golü atan tek Mallorca oyuncu Samuel Eto'o oldu. Kamerunlu eski futbolcu, İspanyol ekibiyle 54 gole imza attı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Aboubakar rekoruna göz dikmişti! Eto'o'dan skandal karar
Bizi Takip Edin
YORUMLAR