Ramazan ayının ilk gününde oruçlarını açmaya hazırlanan Bursalılar, akşam ezanının okunacağı saati ve iftara ne kadar süre kaldığını araştırıyor. Bursa'da ilk iftar için hazırlıklar sürerken 19 Şubat iftar vakti merak konusu oldu.

BURSA'DA BUGÜN İFTAR SAAT KAÇTA?

Bursa’da 19 Şubat 2026 Perşembe günü iftar vakti 18:52''de açılacak. Akşam ezanıyla birlikte Bursa'da Ramazan'ın ilk orucu açılacak.

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte özellikle tarihi camiler çevresinde ve şehir merkezinde hareketlilik yaşanırken, vatandaşlar iftar saatine kalan süreyi öğrenmek için güncel imsakiye verilerini takip ediyor. Hazırlıklar da bu saate göre planlanıyor.

İftar vakitleri her ilde güneşin batış saatine göre farklılık gösterirken, Bursa’da yaşayan vatandaşlar günlük olarak değişen saat bilgisine göre hareket ediyor. Bu nedenle iftar saatinin her gün yeniden kontrol edilmesi gerekiyor.

BURSA 2026 RAMAZAN İMSAKİYESİ

