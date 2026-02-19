Antalya'nın Alanya ilçesinde dalgaların yükselmesiyle birlikte sahilde bulunan bir balık lokantasını su bastı. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde içeride çalışan kominin dalgaların işletmeye doğru geldiğini gördükten sonra panik halinde kaçtığı anlar yer aldı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde önceki gün saat 17.00 sıralarında Dinek Mahallesi'nde deniz kenarında faaliyet gösteren bir balık lokantasına dalgalar vurdu.

Lokantada müşterilerin bulunduğu sırada dalgalar işletmeye doğru gelirken, o sırada içeride çalışan bir komi panik halinde dalgalardan kaçmaya çalıştı.

Alanya'da dalgalar balık lokantasını bastı

Güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda, çalışan kominin dalgaların iş yerine doğru geldiğini fark ettiği, ardından ise panik halinde sulardan kaçmaya çalışırken, yere düştü anlar yer aldı.

Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenilirken, iş yerinde maddi hasar oluştuğu bildirildi.

