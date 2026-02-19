İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nı görevini yürütürken Adalet Bakanı olan Akın Gürlek'in ardından boşalan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Dönmez atandı.

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararıyla yapılan yeni atamalara göre, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ise Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Mehmet Beşir Güven gelecek.

Öte yandan İstanbul'daki Beykoz ve Silivri başsavcıları da değişecek.

