Türkiye Gazetesi
Sinan Kaloğlu'nun yeni takımı açıklandı
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, Amedspor ile yollarını ayıran Sinan Kaloğlu'nun göreve getirildiğini açıkladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Pendikspor, 44 yaşındaki Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.
KULÜP ANLAŞMAYI DUYURDU
İstanbul ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Sinan Kaloğlu ile anlaşmaya varmıştır.
Pendikspor ailemize katılan yeni teknik direktörümüz Sinan Kaloğlu’na "hoş geldin" diyor; kendisine ve ekibine şanlı armamız altında üstün başarılar diliyoruz." denildi.
