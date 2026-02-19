Hasan Ali Kaldırım kızardı, Amedspor'da puan kaybı sürdü
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında zirve mücadelesi veren Amed Sportif Faaliyetler, 10 kişi kaldığı maçta Sarıyer ile deplasmanda 1-1 berabere kaldı ve son 6 haftada 9 puan kaybetti.
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında SMS Grup Sarıyer ile Amed Sportif Faaliyetler 1-1 berabere kaldı.
Sinan Kaloğlu'nun yeni takımı açıklandı
Ev sahibi Sarıyer'in golünü 86. dakikada penaltıdan Emeka Friday Eze kaydetti. Amed Sportif Faaliyetler'in golü ise 16. dakikada Marcos Silva'dan (Kendi kalesine) geldi.
HASAN ALİ İHRAÇ EDİLDİ
Amed Sportif Faaliyetler'de Hasan Ali Kaldırım, 60. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.
SON 6 HAFTADA 9 PUAN KAYIP
Bu skorla puanını 31 yapan Sarıyer, 16. sırada yer aldı. Ligde son 6 haftada 9 puan kaybeden Amed Sportif Faaliyetler ise 51 puanla üçüncü sırada yer buldu.
Stat: Yusuf Ziya Öniş
Hakemler: Burak Pakkan, Kemal Mavi, Serdar Osman Akarsu
SMS Grup Sarıyer: Furkan Onur Akyüz, Cebrail Karayel, Metehan Mert, Fethi Özer, Ömer Bayram, Hasan Emre Yeşilyurt (Dk. 67 Aytaç Kara), Enver Kulasin (Dk. 73 Dembele), Poko, Marcos Silva (Dk. 87 Regattin), Camara (Dk. 87 Batuhan Kör), Eze
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil (Dk. 90 Kahraman Demirtaş), Syrota, Hasan Ali Kaldırım, Tarkan Serbest, Traore (Dk. 90 Afena-Gyan), Moreno (Dk. 74 Cem Üstündağ), Hasani (Dk. 46 Dia Saba), Dimitrov (Dk. 66 Celal Hanalp), Diagne
Goller: Dk. 16 Marcos Silva (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 85 Eze (Penaltıdan) (SMS Grup Sarıyer)
Kırmızı kart: Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 28 Diagne, Dk. 81 Erce Kardeşler, Dk. 89 Syrota (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 86 Eze (SMS Grup Sarıyer)