Tesla'nın otonom sürüş teknolojisi "Full Self-Driving" (FSD), son yayınlanan güncellemesiyle birlikte akıllara durgunluk veren bir olaya imza attı. Eski bir SpaceX mühendisi tarafından paylaşılan araç kamerası görüntüleri, sistemin bir gölü "yol" olarak algılayıp aracı doğrudan suya doğru sürdüğünü ortaya koydu.

Sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan bu olay, teknoloji dünyasında alay konusu oldu.

Olay, popüler dizi The Office’in 4. sezonundaki bir bölümde yaşanan, Michael Scott'ın GPS talimatlarına körü körüne güvenerek kiralık aracını bir göle sürmesini hatırlattı.

Eski SpaceX mühendisi Daniel Milligan’ın paylaştığı videoda da benzer şekilde; Tesla'nın FSD yazılımı sağa doğru keskin bir dönüş yaparak aracı doğrudan göle yönlendiriyor. Yaklaşık 16 km/s hızla suya doğru ilerleyen araca Milligan son anda müdahale ederek fren yapıyor ve muhtemel bir faciayı önlüyor.

Otonom sürüş kâbusu: Tesla FSD göle dalıyordu!

TARTIŞMALI FSD SÜRÜMÜ

Olay sırasında aracın, Tesla'nın Ocak 2026 sonunda kullanıma sunduğu ve "iyileştirilmiş" olarak nitelendirdiği v14.2.2.4 sürümünü kullandığı belirtildi. Sistemin bir gölü engel olarak tanımaması, otonom sürüş teknolojisinin güvenilirliği hakkındaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

SORUMLU KİM?

Çin ve ABD'deki yasal düzenlemeler, otonom sistemler devrede olsa bile hukuki sorumluluğun her zaman sürücüde olduğunu vurguluyor.

Tesla ise, FSD sisteminin "denetimli" olduğunu ve sürücülerin her an müdahaleye hazır olması gerektiğini hatırlatıyor.

Uzmanlar, sistemin bu denli basit bir "uç vakayı" dahi tespit edememesinin, Tesla'nın pazarlama iddiaları ile gerçek dünya performansı arasındaki uçurumu gösterdiğini belirtiyor. Sürücü gözetimi gerektiren teknolojinin Tam otonom sürüş (Full Self-Driving) olarak pazarlanmasının beklentileri yükselttiği iddia ediliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası