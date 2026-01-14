Elon Musk, 14 Şubat'tan itibaren Tam Otonom Sürüş (FSD) yazılımının sadece aylık abonelik modeliyle sunulacağını duyurdu. Karar, sistemin güvenlik problemlerı nedeniyle ABD'de soruşturma altında olduğu bir döneme denk geldi.

Elektrikli araç devi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, şirketin gelişmiş sürücü destek yazılımı olan Tam Otonom Sürüş (Full Self-Driving - FSD) için ABD'deki satış modelini kökten değiştiriyor. Musk, yaptığı açıklamada, FSD yazılımının 14 Şubat'tan sonra yalnızca aylık abonelik şeklinde sunulacağını bildirdi.

Tesla sahiplerini şoke eden karar: FSDde tek seçenek abonelik oluyor!



TEK SEFERLİK ÖDEME SEÇENEĞİ KALKIYOR MU?

Şu anki uygulamada Tesla araç sahipleri, FSD yazılımını ABD'de isterlerse 8 bin dolarlık (345 bin lira) tek seferlik bir ödeme ile ömür boyu satın alabiliyor ya da aylık 99 dolarlık abonelik seçeneğini tercih edebiliyorlardı. Yeni kararla birlikte, FSD'ye sahip olmanın tek yolu abonelik olacak.

2.88 MİLYON ARAÇ SORUŞTURMA ALTINDA

Bu önemli ticari karar, FSD sisteminin güvenlik sicili nedeniyle ABD'de soruşturma altında olduğu bir döneme denk geliyor. ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), geçen yıl FSD sistemiyle donatılmış 2.88 milyon Tesla aracı hakkında soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın temelinde, 50'den fazla trafik güvenliği ihlali raporu ve bir dizi kaza bulunuyor.

Unutulmamalıdır ki FSD, her ne kadar adına "Tam Otonom Sürüş" denilse de, sürücülerin yasal olarak dikkat etmesini ve gerektiğinde müdahale etmesini zorunlu kılan bir sürüş asistanı sistemi olarak sınıflandırılıyor.

DENETİMLİ VE DENETİMSİZ SÜRÜŞ ARASINDA HANGİ FARKLAR VAR?

Güvenlik endişelerinin ardından Tesla, yolcu araçlarındaki FSD sistemi için "Denetimli" (Supervised) terimini kullanmaya başladı. Öte yandan şirket, bazı fabrikalarında araçları montaj hatlarından teslimat alanlarına taşırken yazılımın "denetimsiz" bir sürümünü kullanmaya devam ediyor.

FSD VE OTOPİLOT'UN FARKI NE?



Tesla araçlarında bulunan diğer bir sistem olan Otopilot, araçların otoyollarda hızlanmasına, fren yapmasına ve şeritte kalmasına yardımcı olurken; FSD (Denetimli) ise araçların şerit değiştirmesini, şehir içi caddelerde trafik sinyallerine uymasını ve karmaşık sürüş manevralarını gerçekleştirmesini sağlıyor.

