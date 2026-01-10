Türkiye’de SUV gövde yapısına sahip araçların satışı geçen yıl 671 bin 819 adet ile kendi kategorisinde zirve yaptı. Toplam pazardan %61,9 pay alan SUV’larda Tesla Model Y, BYD Seal U ve TOGG T10X model bazında ilk 3’te yer aldı. Ancak markalar bazında ilk 20’ye 3’er modelle giren Peugeot ve Volkswagen, bu kategoride en fazla satış rakamına ulaştı. Toyota da markalar bazında ilk 3’te yer aldı. İşte otomobil severlerin 2025’teki SUV tercihleri…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye’de otomotiv sektörü 2025 yılını rekorlarla tamamlarken, tüketicilerin tercihleri ile birlikte marka ve modeller arasındaki rekabet de dikkat çekti.

Geçen yıl toplam otomobil satışları 1 milyon 368 bin 400 adet olarak gerçekleşirken, bu satışların %61,9’unu SUV araçlar oluşturdu. Toplam SUV satışı 671 bin 819 adet ile kendi kategorisinde zirve yaptı.

SUV’LAR NEDEN TERCİH EDİLİYOR?

Sektör temsilcileri, SUV araçların daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi sunmasının yanı sıra bir statü göstergesi olarak da bazı tüketiciler tarafından tercih edildiğini belirterek, “Son yıllarda SUV araçların fiyatları da sedan araçlarla rekabet halinde… Yani ulaşılabilir olması da tercihleri SUV modellere kaydırıyor” şeklinde konuşuyor.

EN ÇOK SATAN MODELLER

1-Tesla Model Y: 31.509

2-BYD Seal U: 30.380

3-TOGG T10X: 27.583

4-Fiat Egea Cross: 26.820

5-­Toyota C-HR: 25.215

6-Dacia Sandero Stepway: 23.699

7-Volkswagen T-Roc: 22.464

8­-Peugeot 2008: 22.341

9-Volkswagen Taigo: 21.367

10‑Nissan Qashqai: 20.694

11-Peugeot 3008: 18.516

12-Renault Duster: 17.643

13-Hyundai Bayon: 17.258

14-Peugeot 408: 15.035

15-Hyundai Tucson: 13.983

16-BMW X1: 12.248

17-Toyota Corolla Cross: 12.006

18-Volkswagen T-Cross: 11.673

19-Chery Tiggo 7 Pro Max: 11.321

20-SsangYong Torres: 10.575

MARKADA TABLO FARKLI

En çok satan SUV modellere bakıldığında Tesla, BYD ve TOGG rekabet halinde iken, markalar bazında farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

SUV gövde yapısında daha fazla modeli pazara sunan Peugeot ve Volkswagen, markalar bazında bu kategoride en fazla satış rakamına ulaştı.

Geçen yıl sadece “ilk 20” listesi dikkate alındığında; Fransız Peugeot, 3 farklı modeli ile toplamda 55 bin 892 adet satış rakamına ulaştı ve zirvede yer aldı.

Alman Volkswagen de ilk 20’ye 3 farklı model ile girdi. Bu modellerin toplam satış rakamı 55 bin 504 adet olarak gerçekleşti.

Toyota da ‘ilk 20’de 2 modelle yer aldı. Bu modellerde toplamda 37 bin 221 adet satışa ulaşarak “marka” kategorisinde üçüncü sırada konumlandı.

