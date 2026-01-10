Yeni yıla girilmesiyle akaryakıt fiyatlarına ilk indirim gelirken, bir de zam uygulandı. Bugün itibarıyla motorinin litre fiyatı ucuzladı, otogazın ise arttı. İşte güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

Petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki değişiklikler akaryakıta indirim ya da zam olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıtta 2026'nın ilk indirim haberi gelirken, bir de zam uygulandı.

MOTORİNE İNDİRİM

Motorinin fiyatı bugün itibarıyla 93 kuruş ucuzladı. İndirimin ardından motorinin fiyatı şehirlere göre, 53-54-55 lira seviyesine geriledi.

OTOGAZA ZAM

Motorine indirim gelirken, otogaza zam uygulandı. Otogazın litre fiyatı 25 kuruş artarak 29 lira seviyesine çıktı.

10 OCAK GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

ŞEHİR BENZİN MOTORİN OTOGAZ İstanbul Avrupa 53.17 53.68 29.29 İstanbul Anadolu 53.01 53.52 28.69 Ankara 54.04 54.78 29.17 İzmir 54.37 55.05 29.09

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor. Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

