Sosyal medyada yayılan "İran uçuşları iptal edildi" haberleriyle ilgili açıklama geldi. THY İletişim Başkanı Yahya Üstün, "İddialar gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Bazı sosyal medya hesapları ve internet sitelerinde, ABD’nin İran’a yönelik olası bir saldırısı nedeniyle Türkiye’den İran’a yapılan uçuşların iptal edildiği yönünde iddialar ortaya atıldı. Kısa sürede yayılan söylentiler üzerine resmi açıklama geldi.

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

"SEFER İPTALİMİZ YOKTUR"

Üstün, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, İran seferlerine ilişkin herhangi bir iptal kararı bulunmadığını belirtti ve paylaşımında “İran ile ilgili olarak sosyal medyada yer alan sefer iptali iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Herhangi bir sefer iptalimiz yoktur. Gündüz şartlarında icra edilen seferlerimiz planlandığı şekilde devam etmektedir” ifadelerine yer verdi.

Böylece sosyal medyada gündeme gelen uçuş iptali iddiaları resmi makamlarca yalanlanmış oldu.

Haberle İlgili Daha Fazlası