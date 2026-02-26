Türkiye Gazetesi
TÜİK Sağlık Modülü yayınlandı: 10 kişiden 6’sı boş zamanında yatıyor
TÜİK verilerine göre 15 yaş üstü bireylerin yüzde 63’ü boş zamanlarında hiç spor yapmıyor, fiziksel aktivite eksikliği dikkat çekiyor.
Özetle DinleTÜİK Sağlık Modülü yayınlandı: 10 kişiden 6’sı boş...
Kaydet
Sağlık az önce
TÜİK 2025 Sağlık Modülü verilerine göre Türkiye'de hanelerin yarısı doktor muayenesi ve ilaç masraflarını yük olarak hissederken, 15 yaş üstü nüfusun büyük çoğunluğu boş zamanlarında fiziksel aktivite yapmıyor.
0:00 0:00
1x
TÜİK’in 2025 yılı “Sağlık Modülü” verileri yayımlandı. Türkiye genelinde her iki haneden birinin doktor muayenesi ve ilaç masraflarını “yük” olarak hissettiği ortaya çıkarken, en büyük maliyet kalemi diş tedavisi oldu.
ÖNERİLEN HABERLER
YAŞAM
Kent diken üstünde: "Kırmızı alarm" devam ediyor!
Araştırmaya göre Türkiye’nin fiziksel aktivite karnesi ise alarm veriyor. Rapora göre 15 yaş üstü fertlerin yüzde 63,3’ü boş zamanlarında hiçbir fiziksel aktivite veya spor faaliyeti yapmıyor.
Öte yandan, yoksulluk ve dışlanma riski altında olmayanların daha çok “oturarak” (yüzde 31,7), Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların ise daha çok “ağır fiziksel aktiviteyle” çalıştığı tespit edildi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR