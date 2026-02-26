TÜİK verilerine göre 15 yaş üstü bireylerin yüzde 63’ü boş zamanlarında hiç spor yapmıyor, fiziksel aktivite eksikliği dikkat çekiyor.

TÜİK’in 2025 yılı “Sağlık Modülü” verileri yayımlandı. Türkiye genelinde her iki haneden birinin doktor muayenesi ve ilaç masraflarını “yük” olarak hissettiği ortaya çıkarken, en büyük maliyet kalemi diş tedavisi oldu.

Araştırmaya göre Türkiye’nin fiziksel aktivite karnesi ise alarm veriyor. Rapora göre 15 yaş üstü fertlerin yüzde 63,3’ü boş zamanlarında hiçbir fiziksel aktivite veya spor faaliyeti yapmıyor.

Öte yandan, yoksulluk ve dışlanma riski altında olmayanların daha çok “oturarak” (yüzde 31,7), Yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında olanların ise daha çok “ağır fiziksel aktiviteyle” çalıştığı tespit edildi.

