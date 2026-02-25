Meteoroloji, 15 ili sağanak 25 ili için kar yağışı için uyardı. İstanbul için de kar yağışı uyarısı yapan Meteoroloji yarın İstanbul’da karla karışık yağmurun etkili olacağını belirtti. Son rapora göre kentte hava sıcaklığı yarın 1 dereceye düşecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftalık hava durumu raporunu yayınladı. Rapora göre, bugün 15 ilde sağanak, 25 ilde kar yağışı bekleniyor. Son rapora göre ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak.

İstanbul’a kar geliyor! Meteoroloji tarih verdi: Termometreler 1 dereceyi görecek

SAĞANAK YOLDA

Meteoroloji’nin sağanak yağış uyarısı yaptığı iller şöyle:

Denizli, İzmir, Muğla, Adana, Antalya, Mersin, Sinop, Rize, Samsun, Tokat, Trabzon, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa.

KAR UYARISI

Meteoroloji’nin kar yağış uyarısı yaptığı iller şöyle:

Edirne, İstanbul, Kocaeli, Afyonkarahisar, Adana, Ankara, Eskişehir, Kayseri, Konya, Bolu, Kastamonu, Zonguldak, Rize, Samsun, Trabzon, Ağrı, Erzurum, Malatya, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa.

RÜZGAR, DON, ÇIĞ

Meteoroloji uyarısında şöyle denildi:

Genellikle yağmur ve sağanak, iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı ve Orta Karadeniz’de kuzeyli yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) esmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi ile kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

İSTANBUL İÇİN TARİH VERİLDİ

Meteoroloji, İstanbul için de bir uyarı yaptı. Rapora göre, İstanbul’da 26 Şubat Perşembe (yarın) için karla karışık bekleniyor. Meteoroloji İstanbul’da yarın minimum sıcaklığın 1 derece, maksimum sıcaklığın ise 6 derece olacağını belirtti.

Haftalık hava durumu raporuna göre Cuma günü sıcaklık 4, Cumartesi 3, Pazar günü 5 dereceye düşecek.

