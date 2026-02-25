Kayseri’de yürütülen kazı çalışmalarında öncedeki dönemlerde bulunan fosillerden daha genç olduğu değerlendirilen yeni fosiller bulundu. 7,7 milyon yıllık tarihe ışık tutan Taşhan'da bulunan fosillerin tek bir canlıya ait olduğu üzerinde duruluyor. Etçil olan fosilin 5 hortumlu kafatası var.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Taşhan bölgesinde yapılan kazılara önemli bir tarihi bulgu bulundu. 7 milyon yıllık tarihe ışık tutan Taşhan'da sonraki dönemlerde yaşan türlerin fosillerine rastlandı. Bulunan türlerden daha genç bir türe ait olduğu değerlendirilen fosillerin 5 hortumlu kafatası, alt çenesi ve etçil olduğu değerlendiriliyor.

Anadolu’nun farklı noktalarında devam eden tarihi kazıların son adreslerinden biri olan Taşhan'da 2025 yılı sezonunda daha önceki buluntulardan daha genç olduğu değerlendirilen yeni fosil parçaları bulundu.

7,7 milyon yıllık tarihi olan yerde bulundu! 5 hortumlu kafatası var

“DİĞER TÜRLERDEN DAHA GENÇ”

Uzman Antropolog Oğuzhan Köylüoğlu, tek bir canlıya ait olduğu düşünülen fosil parçaları hakkında şunları söyledi:

Son çalışmalarımız 2025 yılında oldu. Çevril-Taşhan bölgesinde çıkan 5 hortumlu kafatası ve bir karnivor, yani etçil alt çenesi ile beraber önemli buluntulara rastladık. Bunlar bizim fauna için önemli buluntular. Bunların diğer bir özelliği ise geçmiş yıllarda bulduğumuz türlerden daha genç olması. 2025 yılındaki buluntularda toplam 103 parça bulduk.

7,7 milyon yıllık tarihi olan yerde bulundu! 5 hortumlu kafatası var

“BİR KARA KÖPRÜSÜ”

“Anadolu aslında Avrupa, Asya ve Afrika arasında bir kara köprüsü olduğu için çok değerli fosil bulgularına rastlıyoruz. Bunlardan biri tabii ki de Kayseri'de bulunan Yamula Barajı lokalitesi” diye beliren Köylüoğlu “Bu lokalitenin önemlerinden birisi de şu; çok farklı türlerin yaşamış olması. Bunun üstüne bir de primat bulgusuna eğer rastlarsak bilimsel camia açısından daha değerli kılınabilir bir özellikte yaşanılan bölge olduğunu söyleyebileceğiz” dedi.

7,7 milyon yıllık tarihi olan yerde bulundu! 5 hortumlu kafatası var

“7 MİLYON YILA ERİŞTİ”

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise çalışmalara ilişkin şöyle konuştu:

Kızılırmak'ın hemen kenarında, yanı başında özellikle o bölgede ama aynı zamanda Ağırnas bölgesinde de olmak üzere fosillerle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Bununla ilgili güzelleştirme çalışmalarımız da var ama son süreçte bulmuş olduğumuz 103 tane fosillerle ilgili veri elde edildi. Bunların arasında tabii çok ilginç olan ve gerçekten bilim adamlarının takip ettiği veriler olduğunu da hep beraber biliyoruz. Daha önce 7,5 milyon yıl olarak nitelendirilen fosillerle ilgili süre açısından da son yapılan analizler ve bilimsel çalışmalarla 7,7 milyon yıla eriştiğini de gözlemliyoruz.

7,7 milyon yıllık tarihi olan yerde bulundu! 5 hortumlu kafatası var

Haberle İlgili Daha Fazlası