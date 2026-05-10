Kahramanmaraş'ta deprem güvenliği ön planla tutularak hazırlanan Kahramanmaraş Stadyumu’nda inşaat çalışmalarının yüzde 35’i tamamlandı. 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması planlanıyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımı süren Kahramanmaraş Stadyumu’nda çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Deprem güvenliği ön planda tutularak tasarlanan, 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumun 2027-2028 sezonunda hizmete açılması öngörülüyor. 105 bin metrekare alan üzerine inşa edilen projede, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü birimleri, seyirci fuayeleri ve hizmet birimleri, sporcu fuayesi, soyunma odaları, 2 ısınma salonu, 3 antrenman salonu, iş yerleri ile mescitler yer alacak.

Kahramanmaraş Stadyumu’nun yüzde 35’i hazır! 2027-2028 sezonunda açılacak

ÇOK AMAÇLI BİR TESİS

Kahramanmaraş Stadyumu, tamamlandığında hem spor müsabakalarına hem de çeşitli organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek çok amaçlı bir tesis olarak hizmet verecek.

Stadyum inşaatında çalışmaların planlanan takvim doğrultusunda sürdüğünü söyleyen TOKİ İnşaat Uzmanı Taha Selvi, şöyle konuştu: 17 bin 500 kişilik Kahramanmaraş Stadyumu'nda imalatlarımız devam ediyor. Planlamalarımıza göre stadımızın 2027-2028 sezonunda açılması öngörülüyor.

“İMALATLARIMIZA BAŞLADIK”

Selvi, deprem güvenliğine özel önem verdiklerini vurgulayarak “Proje kapsamında sosyal donatı alanlarımız bulunuyor. İlerleyen süreçte çevresinde spor kompleksleri de yer alacak. Stadyum içerisinde antrenman sahaları ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binası da bulunacak. Stat, 19 metre uzunluğundaki 2 bin 233 fore kazığın üzerinde yükseliyor. Sağlam bir zemin oluşturulduktan sonra imalatlarımıza başladık. Deprem yaşamış bir şehirde aynı acıların tekrar yaşanmaması için imalat kalitesine gerekli önemi veriyoruz” dedi.

YÜZDE 35’İ HAZIR

Selvi, prekast (ön dökümlü beton) üretimlerinin sürdüğünü, çelik çatı imalatı ile cephe çalışmalarına başlandığını, inşaatın yüzde 35 seviyesinde olduğunu belirtti.

