Çekya Ligi Şampiyona Grubu'nda Slavia Prag'ın ezeli rakibi Sparta Prag'ı konuk ettiği maçta ev sahibi takım taraftarları, şampiyonluğa dakikalar kala sahaya girerek deplasman tribününe meşale fırlattı ve maç ertelenmesine neden oldu.

Slavia Prag ile Sparta Prag arasındaki derbi, çıkan tribün olayları nedeniyle skor 3-2 ev sahibi takım lehineyken ertelendi.

SAHAYA DALIP MEŞALELERİ RAKİP TRİBÜNLERE ATTILAR

Fortuna Arena'da oynanan müsabakada ev sahibi Slavia Prag taraftarları, şampiyonluğa dakikalar kala akılalmaz bir olaya imza attı. Mücadeleyi 3-2 önde götüren Slavia'da taraftarlar, mutlu sona birkaç dakika kalmışken meşaleler ve havai fişeklerle sahaya girdi ve deplasman tribününe doğru koştu.

BİTİME 3 DAKİKA KALA DERBİ ERTELENDİ

Onlarca kişinin sahaya girmesiyle oyun duraklarken rakip takım tribününü hedef alan Slavia Prag taraftarları, ellerindeki meşaleleri deplasmanda tribününe attı. Yaşanan skandal olayın ardından derbi ertelenirken Slavia Prag'ın ağır bir ceza alması bekleniyor.

"BU BİR UTANÇ, ONUNLA YAŞAMAK ZORUNDAYIZ"

Müsabakanın son anlarına 3-2 önde giren ve şampiyonluğa 3 dakika uzaklıkta olan Slavia Prag'da Başkan Jaroslav Tvrdik, "Hiçbir hafifletici sebep arayamayız, taraftarlarımız sahaya girdi, maçın bitiminden önce maçı kesintiye uğrattı. Rakip, iki oyuncuya saldırı bildirdi. Bence maçın sona erdirilmesi meşru. Eğer bize benzer bir şey onların evinde olsaydı, biz de aynı şekilde davranırdık. Sadece özür dileyebiliriz. Buna tepki vermeliyiz, böyle durumları tekrarlamamak için. Bu zor. Üç, dört dakika şampiyonluk kutlamalarından uzaktaydık. Kulüpteki yaşadığım en büyük utanç bu. Tribünlerdeki sağduyulu taraftarlar ve ekran başındaki tüm izleyicilere özür dilerim. Bu bir utanç, onunla yaşamak zorundayız." sözleriyle taraftarlarını ağır bir şekilde eleştirdi.

