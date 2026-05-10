Türkiye’de gastronomi denince akla Gaziantep gelir. Gazi şehir, dünyaca ünlü mutfağı ile UNESCO Şehirler Ağı listesinde yer alıyor. Onunla birlikte Hatay ve Afyonkarahisar da bu ağa dahil edilmişti. Şimdi Çorum, listeye girmek için hazırlıklarını yapıyor.

Gastro Çorum Projesi kapsamında kamuoyunu bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Çorum mutfağı dünyaya açılıyor! Unesco Listesi’ne girmek için hazırlıklar sürüyor

Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, Yöresel Yemek Araştırmacısı Adnan Şahin, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Çorum’un 7 bin senelik geçmişe sahip bir il olduğunu aktaran Çalgan “Kentte yapılan arkeolojik kazılarda bulunan binlerce yıllık kil tabletlerde yemek pişirme tarifleri görülüyor. Şehrimizin mutfak kültürü bizi böyle bir çalışma yapmaya mecbur bıraktı. İstiyoruz ki bunu önce yerel, sonra da dünya kamuoyu bilsin, bize misafir olsun, yemeklerimizi deneyimlesin, ören yerlerimizi gezsin ve iyi hatıralarla buradan ayrılsın” dedi.

Ahlatcı da Çorum’un “gastronomi şehri” unvanını hak eden illerin başında geldiğini vurguladı. Aşgın ise “Bu şehir UNESCO listesine girecek” ifadelerini kullanarak, kendilerinden emin olduklarını belirtti.

Çorum mutfağı dünyaya açılıyor! Unesco Listesi’ne girmek için hazırlıklar sürüyor

Projenin danışmanı Şahin, şunları dile getirdi: Çorum mutfağı zengin bir hazine. Sandığın kapağını açmaya çalışıyoruz. Bu kent bereketli bir coğrafyaya sahip. Bu sebeple Hititler medeniyetlerini bu bölgede kurdu. Bir tarafta Kızılırmak’ın suladığı mümbit araziler, diğer tarafta yaylalar. Türkiye’nin en iyi mutfakları arasında Çorum ilk üçte var.

Çorum mutfağı dünyaya açılıyor! Unesco Listesi’ne girmek için hazırlıklar sürüyor





Haberle İlgili Daha Fazlası