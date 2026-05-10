Ekonomide gözler bir süredir gümüşte. Altın kadar konuşulmasa da gümüş sanayiden teknolojiye pek çok sektörün kalbi ancak günlerde gelen veriler gümüş fiyatlarında büyük bir kırılmanın kapıda olduğunu gösteriyor.

Çin ekonomisinde toparlanma sinyallerinin güçlenmesi ve dolar endeksindeki zayıflama, gümüş fiyatlarını 82 dolar seviyelerine kadar taşıdı. Analistler, özellikle bakır fiyatlarının 6,25 dolar seviyesinin üzerine çıkmasını emtia piyasaları açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendiriyor. Sanayi üretiminde kullanılan iki önemli metal olan bakır ve gümüş arasındaki paralel hareketin, yeni bir yükseliş rallisini tetikleyebileceği belirtiliyor.

Özellikle elektrikli araçlar, güneş panelleri ve yüksek teknoloji üretiminde gümüşe olan talebin artması, yatırımcıların dikkatini yeniden bu değerli metale çevirdi. Uzmanlara göre küresel sanayi üretiminde beklenen canlanma gerçekleşirse gümüş, önümüzdeki dönemin en çok konuşulan yatırım araçlarından biri olabilir.



Bununla birlikte teknik analiz tarafında temkinli yorumlar öne çıkıyor. Piyasalarda 82 ve 84 dolar seviyelerinde oluşan “çift tepe” formasyonu dikkat çekiyor. Teknik analizde bu yapı genellikle düşüş sinyali olarak kabul ediliyor. Ancak analistler, 73 dolar seviyesinin altına inilmediği sürece yükseliş beklentisinin tamamen ortadan kalkmadığını vurguluyor.

Şimdi piyasalarda tüm gözler 84 dolar seviyesine çevrilmiş durumda. Uzmanlara göre bu kritik eşik aşılırsa gümüşte yükseliş ivmesi hızlanabilir ve yeni rekor seviyeler gündeme gelebilir. Ancak 84 dolar direncinin kırılamaması halinde satış baskısının artabileceği ve piyasada sert dalgalanmaların yaşanabileceği ifade ediliyor.

