Batman’da organik Sason çileğinde ilk hasat başladı. Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki illere satılan çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Üreticiler, ürün artışı olduğunda fiyatların düşeceğini belirtti.

Batman'ın Sason ilçesinde yaklaşık 18 yıl önce deneme amaçlı başlayan çilek üretimi, bugün ilçede yaklaşık 400 ailenin geçim kaynağı oldu. 2026 yılının ilk organik çilek hasadı yapılırken, ilk ürünler Batman'ın yanı sıra Mardin, Muş, Diyarbakır, Siirt, Bitlis ve bölgedeki diğer illerde satışa sunuldu.

Yılın ilk hasadı başladı kasası 300 lira! Deneme için dikildiği kentte 400 ailenin gelir kapısı oldu

Üreticiler, yağışların mevsim normallerinde seyretmesi nedeniyle üreticiler bu yıl bol ve bereketli bir sezon beklediklerini ifade etti.

KASA FİYATI 300 LİRA

Üreticilerden Kutbettin Erdem, hormonsuz ve doğal yöntemlerle yetiştirilen çilekler, hakkında şunları söyledi:

Sason'da organik olarak yetiştirilen çilekte 2026 yılının ilk hasadına başladık. İlk hasadımızı Batman ve çevre illere gönderiyoruz. Şu an çileğin kilogram fiyatı 120 lira, kasa fiyatı ise 300 lira. Önümüzdeki günlerde ürün arttıkça fiyatlarda da düşüş yaşanacaktır.

“BOL HASAT BEKLİYORUZ"

Yağışların mevsim normallerinde seyretmesi sonrasında herhangi bir ürün kaybı yaşanmadığını belirten üretici Erdem “Bereketli ve bol bir hasat bekliyoruz. Havaların ısınmasıyla birlikte üretim daha da artacak. İlerleyen süreçte Türkiye'nin farklı bölgelerine de çilek göndermeyi hedefliyoruz" dedi.

İşçi maliyetlerinin yüksekliğine dikkat çeken üreticiler, devlet desteklerinin bu yıl da devam etmesini temenni ettiklerini vurguladı.

