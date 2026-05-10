Tekirdağ’da Şarköy sahilinde denizin rengi turuncuya döndü. Renk değişiminin sebebinin plankton artışı olduğu belirtilirken, plankton sayısının uygun koşullarda hızla çoğalabileceği uyarısı yapıldı.

Marmara Denizi Tekirdağ Şarköy sahilinde meydana gelen renk değişimi tedirgin etti. Deniz suyu yer yer turuncu ve kahverengi rengine büründü. Tekirdağ sahilindeki bu renk değişimin sebebinin plankton yoğunluğu olduğu belirtildi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Deniz Şirin, plankton yoğunluğundaki artışın sebebinin deniz suyundaki sıcaklık yükselişi olduğunu açıkladı.

HIZLA ÇOĞALABİLİRLER

Prof. Dr. Deniz Şirin, mevsimsel değişimlerin deniz ekosisteminde çeşitli etkiler oluşturduğunu belirtti. Şirin, plankton olarak adlandırılan mikroskobik canlıların uygun koşullarda hızla çoğaldığını ifade etti.

PLANKTON NEDİR?

Planktonlar, akıntılarla sürüklenen, aktif olarak yüzemeyen mikroskobik veya küçük su organizmalarıdır. Fitoplankton (bitkisel) ve zooplankton (hayvansal) olarak ikiye ayrılırlar. Okyanus ekosisteminin temelini oluştururlar, oksijen üretirler ve balıklar için besin kaynağıdırlar.

Denizler, göller ve akarsular dahil tüm su ortamlarında hayatlarını sürdürebilirler. Genellikle mikroskobik olsalar da, denizanası gibi gözle görülebilen büyük türleri de vardır.

Dünya atmosferindeki oksijenin yarısından fazlasını fitoplanktonlar üretir. Deniz ekosistemindeki besin zincirinin en alt basamağını oluşturarak balık ve balinaları beslerler.

