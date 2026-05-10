Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Ermenistan’ın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’e "Rus karşıtı açıklamalar" yapması için zemin hazırladığını öne sürdü.

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda, Erivan-Moskova hattındaki gerilimi tırmandıran gelişmelere dair konuştu.

Rusya'dan Ermenistan’a kırmızı çizgi uyarısı: Açıklama bekliyoruz

"RUSOFOBİYE PLATFORM SAĞLAMAK ANORMAL BİR DURUM"

Peskov, Ermenistan'ın egemenlik haklarına saygı duyduklarını ancak Rusya karşıtı tutumların "kırmızı çizgi" olduğunu ileri sürdü.

Zelenskiy’nin Ermenistan topraklarını kullanarak Rusofobik mesajlar vermesini eleştiren Peskov, şunları aktardı:

"Rusya, müttefik Ermenistan'da Zelenskiy'e Rusofobik açıklamalar yapması için bir platform sağlanmasını kabul edilemez buluyor. Bu durum, Rusya ve Ermenistan arasındaki ilişkilerin ruhuyla bağdaşmamaktadır. Erivan'dan bu konuda net açıklamalar bekliyoruz."

"AB İLE ZİRVE EGEMENLİK HAKKIDIR ANCAK..."

Ermenistan’ın Avrupa Birliği (AB) ile geliştirdiği ilişkilere doğrudan karşı çıkmadığının altını çizen Rus sözcü konuşmasına şöyle devam etti:

"Ermenistan, AB ile zirve dahil olmak üzere herhangi bir etkinliğe ev sahibi olma hakkına sahiptir; ancak Moskova, Erivan'ın Zelenskiy'e Rus karşıtı açıklamalar için kürsü vermesini anormal buluyor."

"BU SAVAŞ ERMENİSTAN’IN SAVAŞI DEĞİLDİR"

Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmaların Ermenistan’ı taraf haline getirmemesi gerektiğini hatırlatan Peskov, protokol kurallarına uyulmasını doğal bulsa da tutum konusundaki hassasiyetinden bahsetti:

"Moskova ile Kiev arasındaki ilişkilerdeki sorunlar Ermenistan'ın savaşı değildir. Bizim için en önemli nokta, Erivan'ın anti-Rus tutumlar içine girmemesidir."

