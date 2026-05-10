Hürmüz Boğazı’nda Güney Koreli şirket tarafından işletilen Panama bayraklı kargo gemisinde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturmada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Seul yönetimi, 'gemiye kısa aralıklarla isabet eden kimliği belirsiz hava kaynaklı cisimlerin' patlamaya yol açtığını açıkladı.

Hürmüz Boğazı’nda demir halindeyken patlama meydana gelen Panama bayraklı “HMM Namu” adlı kargo gemisine ilişkin yürütülen soruşturmada çarpıcı bulgular paylaşıldı. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, olayın geminin teknik sistemlerinden değil, dışarıdan gelen hava kaynaklı cisimlerden kaynaklanmış olabileceğini duyurdu.

Yonhap'ın haberine göre; bakanlık tarafından yapılan açıklamada, güvenlik incelemeleri ve kamera kayıtlarının analiz edilmesi sonucu, tanımlanamayan iki hava kaynaklı cismin yaklaşık bir dakika arayla geminin kıç bölümüne isabet ettiğinin değerlendirildiği belirtildi. Yetkililer, ilk cismin çarpmasının ardından makine dairesinde yangın çıkmış olabileceğini ifade etti.

TÜRÜ, BOYUTU VE KAYNAĞI NETLEŞMEDİ

Açıklamada, söz konusu cisimlerin güvenlik kameralarına yansıdığı ancak türü, boyutu ve hangi kaynaktan geldiğinin henüz netleştirilemediği aktarıldı. İlk değerlendirmelere göre mayın ihtimalinin düşük olduğu vurgulandı.

Yetkililer, gemiden çıkarılan motor parçaları ve enkaz üzerinde teknik incelemelerin sürdüğünü bildirirken, saldırının arkasındaki sorumlular konusunda kesin bir sonuca ulaşılamadığını kaydetti.

BÜYÜKELÇİ BAKANLIKTAN BİLGİ ALDI

Öte yandan İran’ın Seul Büyükelçisi Saeed Koozechi’nin, soruşturma sonuçlarının ardından Güney Kore Dışişleri Bakanlığı’na giderek olayla ilgili bilgi aldığı öğrenildi.

Olay, 4 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) açıklarında meydana gelmişti. Güney Kore merkezli HMM Co tarafından işletilen gemide çıkan patlama sonrası yangın çıkarken, gemide bulunan 24 kişilik mürettebatın güvenli şekilde tahliye edildiği açıklanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçen Güney Kore bağlantılı bir gemiyi hedef aldığını öne sürmüş, ABD güçlerinin buna karşılık İran’a ait 7 botu batırdığını iddia etmişti.

İnceleme süreci kapsamında geminin Dubai Limanı’na çekildiği bildirildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası