Dünya Katılım Bankası Genel Müdürü İkram Göktaş, Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Katılım Finans Zirvesi'nde Türkiye gazetesi bünyesinde katılım bankacılığı alanında yayın hayatına başlayan Tasarruf Ortağım'a konuştu. Göktaş, sektörün yeni oyuncularından olan Dünya Katılım'ın stratejilerinden bahsetti. "Altını niş bir alan olarak seçtik" diyen Göktaş, müşterilere kartlı harcamalarda puan yerine altın verdiklerini söyledi. Göktaş, ayrıca Dünya Katılım Bankası'nın gümüş ve altın yatırımcısına sunduğu avantajları anlattı.