İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, Bahreyn başta olmak üzere bölge ülkelerini ABD'nin İran aleyhindeki eylemlerine taraf olmamaları konusunda uyardı.

İran ile ABD-İsrail bloku arasındaki savaş devam ederken, Tahran yönetimi bölge ülkelerine yönelik diplomatik ve askeri baskısını artırıyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI İLE GÖZDAĞI

Bahreyn'de, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 41 kişinin gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yapan İbrahim Azizi, Manama yönetimini doğrudan hedef aldı. Hürmüz Boğazı'nın stratejik önemini bir koz olarak öne süren Azizi, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:

"Bahreyn gibi mikro devletler dahil olmak üzere hükümetleri, ABD destekli kararlara taraf olmanın ciddi sonuçlara yol açacağına dair uyarıyoruz. Hürmüz Boğazı hayati bir can damarıdır; onu kendinize sonsuz kadar kapatma riskini almayın."

BAHREYN'DEKİ ABD ÜSLERİ HEDEFTE

Savaşın başlangıcından bu yana Bahreyn ve bazı Arap ülkelerini, saldırgan taraflara hava sahası ve topraklarını kullandırmakla suçlayan İran, bölgedeki gerilimi tırmandırıyor. Tahran yönetimi, daha önce de Bahreyn topraklarında bulunan ABD üslerine ve stratejik hedeflerine yönelik saldırılar gerçekleştirmişti.

OPERASYONUN PERDE ARKASI: 41 KİŞİ GÖZALTINDA

Bahreyn İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan son operasyonda, İran Devrim Muhafızları Ordusu ile bağlantılı bir ağın parçası oldukları iddia edilen 41 kişi gözaltına alındı.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, güvenlik soruşturmaları ve raporları ile savcılık tarafından daha önce yürütülen "dış taraflarla istihbarat bağlantısı kurma" ve "İran'ın saldırgan tutumuna destek verme" suçlamalarına ilişkin soruşturmalar kapsamında söz konusu yapılanmanın deşifre edildiği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, İran Devrim Muhafızları ve "Velayet-i Fakih" düşüncesiyle bağlantılı olduğu ifade edilen ana yapılanmaya mensup 41 kişinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Haklarında yasal işlemlerin sürdüğü belirtilen şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam ettiği, yapılanmayla bağlantısı bulunduğu ve yasa dışı faaliyetlere karıştığı tespit edilen kişiler hakkında gerekli işlemlerin uygulanacağı vurgulandı.

