Fenerbahçe'de gösterdiği performansla hayal kırıklığına uğratan ve sarı lacivertli taraftarların tepkisini çeken Brezilyalı kaleci Ederson'un, takımdan ayrılmak istediği ve Dünya Kupası sonrasında geleceğine ilişkin net bir karar alacağı belirtildi.

Süper Lig'deki Rizespor maçında hatalı gol yiyerek şampiyonluk yarışında takımının geriye düşmesine neden olan ve Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartla bardağı taşıran Ederson, sarı lacivertli takımdan ayrılmak istiyor.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTİYOR

ESPN'in haberine göre; Fenerbahçe'de mutsuz olan Brezilyalı file bekçisi Ederson, kulüpten ayrılmak istiyor. Brezilya Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alacağından emin olan tecrübeli kalecinin geleceği için turnuva sonunu bekleyeceği aktarıldı.

MAAŞI DÖNMESİNE ENGEL

Ederson'un 11 milyon avroluk maaşının transferinin önündeki en büyük engel olduğu, bu durumun özellikle Brezilyalı kalecinin ülkesine dönmesini zorlaştırdığı ve dönmek istiyorsa maaşının önemli kısmından vazgeçmesi gerektiği belirtildi. Yıldız kalecinin altyapısından yetiştiği Sao Paulo'ya büyük bir sevgi beslediği ancak buna rağmen kariyerini Avrupa'da sürdürme ihtimalinin yüksek olduğu vurgulandı.

Ederson

SUUDİ EKİPLERİNİN RADARINDA

Suudi Arabistan'dan Al-Nassr ve Al-Hilal'in transfer etmek istediği Brezilyalı eldivenin sözleşmesinde 25 milyon avroluk çıkış maddesi bulunuyor. Ederson'un menajerinin her iki Suudi Arabistan kulübüyle de görüşmelere başladığı belirtiliyor.

FENERBAHÇE'DE 36 MAÇA ÇIKTI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 36 maçta kalesinde 35 gol gören Ederson, 13 maçta kalesini gole kapattı. Fenerbahçe'de 2028 yılına sözleşmesi bulunan Brezilyalı kalecinin güncel piyasa değeri 13 milyon avro olarak gösteriliyor.

