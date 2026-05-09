Yorumculuk yapan eski milli futbolcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe'nin mevcut kadrosu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Dilmen, başkan adayı Aziz Yıldırım'ın teknik direktör tercihi olarak gösterilen Aykut Kocaman'la da bu konuda sohbet ettiğini belirtti.

Sarı-lacivertli ekibin 1987-1995 yılları arasında forma giyen Rıdvan Dilmen, Süper Lig'de art arda puan kayıplarıyla şampiyonluk yarışından uzaklaşan ve 3-0'lık Galatasaray mağlubiyeti sonrası teknik direktör Domenico Tedesco'nun görevine son veren Fenerbahçe hakkında çarpıcı bir değerlendirmede bulundu.

Rıdvan Dilmen, 1999 yılında kısa dönem Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptı.

"KANTE BÜYÜK FUTBOLCU"

Sports Digitale YouTube kanalında konuşan 63 yaşındaki eski futbolcu, "N'Golo Kante'yi çok farklı gözle izledim. Fransa Milli Takımı'nda bu yaşta hâlâ oynamak... Fenerbahçe'ye ilk geldiğinde 8 numaraya falan kaydırmıştı hoca. Ona da kötülük yapmıştı! Kante, 6 numara oynadığı zaman büyük futbolcu" ifadelerini kullandı.

Matteo Guendouzi - N'Golo Kante

"FENERBAHÇE TARİHİNİN EN İYİ ORTA SAHASI"

Aykut Kocaman ile sohbetini de aktaran Rıdvan Dilmen, "Kante, Guendouzi ile falan oynadığı zaman... Bana göre Fenerbahçe tarihinin en iyi orta sahası var şu anda. Ben bunu futbol adamlarıyla da konuşuyorum. Bir defa Aykut Kocaman'la sohbet ederken; Guendouzi, Kante, İsmail, Fred, Asensio, Talisca; bunlar başka seviye oyuncular" dedi.

Aykut Kocaman, 2021 yılından bu yana takım çalıştırmıyor.

"GALATASARAY ORTA SAHASINDAN DAHA GÜÇLÜ"

Fenerbahçe orta sahası ile Galatasaray orta sahasını karşılaştıran deneyimli yorumcu, "Fenerbahçe'nin orta sahası şu anda ligin en güçlü orta sahası. Galatasaray'ın Toreira'sı, Lemina'sı, Sara'sı, İlkay'ı da dahil olmak üzere diyorum. Fenerbahçe'de bu orta saha figürleri çok başka durumdalar. Bence Fenerbahçe için büyük şans" değerlendirmesini yaptı.

