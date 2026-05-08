Sarı-lacivertli camia, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), haziran ayının ilk haftasında Fenerbahçe Kulübü'ne yaklaşık 15 milyon euro ceza vereceği iddia edildi. İşte muhtemel cezanın detayları...

Mahmet Ali Aydınlar'ın yarıştan çekilmesi, eski yönetici Hakan Safi'nin ardından efsane başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasıyla tam anlamıyla seçim gündemine giren Fenerbahçe hakkında ortaya atılan "ceza iddiası" gündem oldu.

GEREKÇE LİMİT AŞIMI: 15 MİLYON EURO

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euro ceza gelecek. Cezanın büyük bölümünün "finansal limit aşımı" nedeniyle oluştuğu belirtildi.

Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Kerem Aktürkoğlu ile sezon başında imzalanan "imaj hakkı" sözleşmesinin krize sebep olduğu, daha sonra kontratın yeniden düzenlendiği kamuoyuna yansımıştı.

2026'DA ÖDENESİ GEREKEN BORÇ 150 MİLYON EURO

Öte yandan Fenerbahçe'nin, haziranın ilk haftasında 92 milyon euroluk ödemesi bulunduğu: 2026 yılının sonuna kadar ise 150 milyon euroluk borç olduğu öne sürüldü.

