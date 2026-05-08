Fenerbahçe'ye seçim öncesi kötü haber: "UEFA'dan dev ceza" iddiası!
Sarı-lacivertli camia, 6-7 Haziran'da yeni başkanını seçecek. Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA), haziran ayının ilk haftasında Fenerbahçe Kulübü'ne yaklaşık 15 milyon euro ceza vereceği iddia edildi. İşte muhtemel cezanın detayları...
- Fenerbahçe'ye haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euro ceza kesileceği öne sürüldü.
- Cezanın büyük bölümünün "finansal limit aşımı" nedeniyle verileceği belirtildi.
- Ayrıca Fenerbahçe'nin haziranın ilk haftasında 92 milyon euroluk ödemesi bulunuyor.
- Kulübün 2026 sonuna kadar toplam 150 milyon euro borcu olduğu iddia edildi.
Mahmet Ali Aydınlar'ın yarıştan çekilmesi, eski yönetici Hakan Safi'nin ardından efsane başkan Aziz Yıldırım'ın da adaylığını açıklamasıyla tam anlamıyla seçim gündemine giren Fenerbahçe hakkında ortaya atılan "ceza iddiası" gündem oldu.
GEREKÇE LİMİT AŞIMI: 15 MİLYON EURO
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; UEFA'dan Fenerbahçe'ye haziran ayının ilk haftasında yaklaşık 15 milyon euro ceza gelecek. Cezanın büyük bölümünün "finansal limit aşımı" nedeniyle oluştuğu belirtildi.
Kulüp cephesinde süreç yakından takip edilirken, kararın kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.
2026'DA ÖDENESİ GEREKEN BORÇ 150 MİLYON EURO
Öte yandan Fenerbahçe'nin, haziranın ilk haftasında 92 milyon euroluk ödemesi bulunduğu: 2026 yılının sonuna kadar ise 150 milyon euroluk borç olduğu öne sürüldü.