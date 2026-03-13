F.Bahçe için hesap vakti! UEFA'dan sarı lacivertli kulübe Finansal Fair Play sorgusu

Avrupa futbolunun patronu, Kerem Aktürkoğlu ile birlikte Jose Mourinho, Diego Carlos ve Milan Skriniar’ın sözleşmeleriyle ilgili yazılı savunma istedi.

Asgari ücretli sözleşme

UEFA Finansal Fair Play (FFP) Komitesi müfettişleri ve Deloitte bünyesindeki uzmanlardan oluşan dört kişilik bir ekip, 22-23 Ocak tarihlerinde Fenerbahçe kulübünün hesaplarını incelemişti. Yapılan bu detaylı denetimlerin ardından hazırlanan ve kulüp açısından pek iç açıcı olmadığı belirtilen rapor, sarı lacivertli yönetime gönderildi. İncelemeler sonucunda UEFA’nın; Kerem Aktürkoğlu, Jose Mourinho, Milan Skriniar ve Diego Carlos’un transferlerinde tespit ettiği eksiklikler sebebiyle kulüpten bilgi, belge ve yazılı savunma talep ettiği öğrenildi. Raporun en çok dikkati çeken ve aylardır kamuoyunda tartışılan maddelerinden birini Kerem Aktürkoğlu’nun asgari ücretli sözleşmesi oluşturuyor.

En büyük tehlike Kerem’de

UEFA’nın bu konuda resmen savunma istemesinin ardından, Fenerbahçe yönetiminin nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu oldu. Kulislerde, savunmanın birkaç gün önce UEFA’ya gönderildiğini belirtenlerin yanı sıra henüz gönderilmediğini ifade edenler de bulunuyor. Öte yandan, yönetimin süreçte “ikrar” (kabul etme) yolunu seçtiği iddiaları da dikkati çekiyor. İhtimal dahilindeki bir diğer seçeneğin ise Kerem Aktürkoğlu ile sözleşmenin revize edilerek düzeltilmesi olduğu ifade ediliyor. Aldığım bilgilere göre UEFA’nın ilk raporuda Kerem ile birlikte Jose Mourinho, Diego Carlos ve bir rivayete göre de Milan Skriniar’ın sözleşmelerinde sıkıntılar var.

TFF de devreye girebilir

Süreçle ilgili olarak UEFA’dan TFF’ye ulaşan resmî bir yazı veya savunma talebi henüz bulunmuyor. Bu adımın, Fenerbahçe’nin savunmasının incelenmesinin ardından atılması bekleniyor. Ancak UEFA’nın Kerem Aktürkoğlu konusunda vereceği karar büyük önem taşıyor. Olası bir usulsüzlük tespitinde UEFA’nın vereceği bir para cezası dahi “transferde usule aykırılık” anlamına geleceği için, durumun TFF talimatları açısından çok daha ciddi yaptırım söz konusu olur. Bu da sadece para cezasıyla kalmaz. Ancak TFF, Fenerbahçe ve hukukçular üçgeninden edindiğim bilgilere göre; Fenerbahçe yönetiminin son bir haftada Kerem konusunda tıpkı Samsunspor maçındaki gibi büyük bir stres yaşamış.

