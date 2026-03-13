Savunma sanayisinin önemi

Cüneyt Zapsu, Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın başbakanken danışmanıydı. Aralık 2023’te savunma sanayisiyle alakalı şöyle bir şey dedi:

“Bakın ben sayın Cumhurbaşkanımızla bayağı bir yakın çalıştım. Uzun bir müddet. İlk başlarda hele, neredeyse 18-19 saat günde. Ve o sıralar anlaşamadığım bir tane önemli husus vardı, 2000'li yılların başları işte... Savunma sanayii... Ben diyordum ki parayı buraya değil, şuralara yatıralım. Haklı çıktı! Hem de öyle haklı çıktı ki! Bunu da açık söyleyeyim. Ben bu kadar böyle anti-militarist, globilist falan filan, büyümüş bir adamım... Haklı çıktı. Çünkü bizim şu anda savunma sanayimiz bu durumda, o zaman yatırımlar başladı, olmasaydı Allah korusun...”

2000’li yılların başında Sayın Erdoğan savunma sanayisine yatırım yapmayı aklına koymuştu. Dediğini yaptı ve nereden nereye geldik.

İran’ı görüyorsunuz. Güçlü olmadığınızda ABD ve İsrail her kötülüğü yapıyor. Milyar dolarlık köprü ve yolları yerle bir ediyor. Hâlbuki gücünüz olsa bunu size yapamazlar. O yüzden her bakımdan güçlü olmanız lazım.

“Denizlerde balıklar rahatsız oluyor” anlayışıyla hareket eden CHP zihniyetiyle sonuç almamız imkânsız.

2025-26 döneminde devam eden projelerimize bir bakalım:

* Millî Muharip Uçak KAAN (5. nesil savaş uçağı).

* Hürjet (Eğitim ve hafif taarruz uçağı).

* Bayraktar TB3 (Deniz konuşlu SİHA).

* Bayraktar Kızılelma (Muharip İnsansız Uçak Sistemi).

* T-929 Atak 2 (Taarruz helikopteri).

*Bayraktar Akıncı TİHA.

Hava Savunma Sistemleri (Çelik Kubbe Konsepti):

* SİPER (Uzun menzilli), Hisar-A/O (Orta/Alçak menzilli), Korkut, Gökberk, Şahin, İhtar.

* Gökdoğan ve Bozdoğan hava-hava füzeleri.

Deniz Platformları:

* Millî Uçak Gemisi (MUGEM).

* TCG Anadolu (Çok maksatlı amfibi gemi).

* İstif (İ) Sınıfı Fırkateynler.

* MİDLAS (Millî Dikey Atım Lançer Sistemi) entegrasyonu.

Füze ve Mühimmat:

* Gezgin seyir füzesi, Akbaba anti-radyasyon füzesi.

* ATMACA gemisavar füzesi.

* UMTAS-GM, LG-155 lazer güdümlü mühimmatlar.

Yapay Zeka ve Teknoloji:

* Kurmay Zekâ (Akıllı istihbarat), Kaptan (Sürü İHA), Canbaz (Hibrit füze güdüm).

* GİZEM (Yüksek güçlü lazer silah sistemi).

Bu projeler bizi daha da üst seviyeye getirecek. Hepsinin devam etmesi lazım. Bu projelerin finanse de edilmesinin sürdürülmesi lazım. Ekonomi de işler fena gitmiyor. İran’da yaşananlar ortada. ABD ve İsrail haydutluğu tam gaz devam ediyor. Güçlü olmadığınızda böyle sonuçlarla karşılaşmanız gayet normal. Elbette ABD ve İsrail’in yaptığı kural tanımazlık. Adamların hiçbir ahlaki değerleri yok. Ama bu eskiden de yoktu...

Yerli ve millî savunma sanayisinin önemini görmek lazım. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’ın 20 Aralık 2025’teki açıklamaları tarihî önemdedir.

“Şurası bir gerçek ki, savunmada başarı ancak bütüncül bir stratejiyle elde edilir. Havada güçlü olmadan, denizde etkin olmadan, karada caydırıcı olamazsınız. Hamdolsun, biz tüm bu alanlarda çok güçlü bir varlık gösteriyoruz. Kapasitemizi günden güne artırıyor, imkân ve kabiliyetlerimizi aralıksız geliştiriyor, kendi teknolojimizi yine kendimiz üretiyoruz. Savunma sektöründeki 3 bin 500'ü aşkın firmamız, 100 bini aşkın insan kaynağımız varını yoğunu Türkiye'nin güvenli yarınlarına vakfediyor. Araştırma ve geliştirme çalışmalarından tasarıma, yazılımdan seri üretime, tüm süreçleri yerli ve millî kaynaklarımızla yönetiyoruz. Şu anda, savunma ihracatında dünyanın en büyük 11'inci ülkesiyiz. Son 11 aylık dönemde savunma ve havacılık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 7 milyar 445 milyon dolara ulaştı. Sadece kasım ayı ihracatımız, önceki kasım ayına kıyasla yüzde 22 artışla 742 milyon dolar oldu. Bu sabah itibarıyla 8,6 milyar doları aşmış buluyoruz. Kendimize inandık. Türk savunma sanayiine güvendik. Kısa sürede işte bu rakamları yakaladık. Elbette burada durmayacağız."

Türkiye elbette bir İran değil. Çok daha güçlü. Bu gücü de askerî caydırıcılıktan geliyor. Böyle giderse 2030’dan sonra çok daha güçlü olacağız.

