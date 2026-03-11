Öldürüyorlar ama yıkamıyorlar!

ABD ve İsrail tüm güçleriyle İran’a saldırıyorlar. Ellerindeki geniş imkânlarla vuruyorlar. Ama 12. gün oldu, İran’da rejimi deviremiyorlar. Bu durum da Başkan Trump’ın sürekli çelişkili ifade vermesine sebep oluyor.

Savaş Bakanı Pete Hegseth şımarık ve küstah açıklamalarına devam ediyor. “Bugün yine İran içindeki en yoğun hava saldırılarımızı gerçekleştireceğimiz gün olacak. En çok savaş uçağı, en çok bombardıman uçağı, en çok saldırı... İstihbarat her zamankinden daha gelişmiş ve daha iyi. Yani bu bir yandan... Öte yandan, son 24 saatte İran, şimdiye kadar ateşleyebildiği en düşük sayıda füze ateşledi" dedi.

Irak Savaşı'na atıfta bulunarak, "Bu 2003 değil. Bizim neslimizdeki askerler bunun bir daha olmasına izin vermeyecek, aynı şekilde bu tür bitmek bilmeyen, muğlak kapsamlı görevlere açıkça karşı çıkan bu başkan da izin vermeyecek. O günler geride kaldı” ifadelerini kullandı.

İran'ın komşuları, Körfez'deki müttefikleri tarafından yalnız bırakıldığını söyleyen Hegseth, Hizbullah ve Hamas'ın ise “dağılmış ve etkisiz” olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırılar sürerken beklenmedik bir açıklamada bulundu. Trump, "İran ile görüşebilirim" dedi. İran'ın yeni dinî lideri Mücteba Hamaney hakkında da konuşan Trump, bu karardan memnun olmadığını belirterek, ''Onun huzur içinde yaşayabileceğine inanmıyorum'' dedi.

ABD Başkanı, Mücteba Hamaney’i de öldürebileceklerini söylüyor. Aynı hataya 1970’lerde Nixon’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Henry Kissinger da düşmüştü. Vietnam için yeteri kadar yıkım yaparsa, çok bomba atarsa sistem yıkılır sandı. Ama öyle olmadı. Hatta Kissinger Vietnam için “dördüncü sınıf devlet” diyordu. İşte saha gerçekleriyle kafadaki gerçek aynı değil.

İran Hükûmet Sözcüsü Fatma Muhacirani, ABD-İsrail'in saldırılarında ölenler arasında en küçüğü 8 aylık bir bebek olmak üzere 206 kadın ve çocuğun da bulunduğunu bildirdi. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında toplam 1.332 kişi hayatını kaybetti.

Gazze’de İsrail soykırım yaptı. 75 bin insan katledildi. Şimdi aynısını İran’da ABD de yapıyor... Zamanla Müslüman ölümü onlar için istatistiki veriye dönüşecek.

Bu arada Trump Hürmüz Boğazı konusunda tehditlerine de devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan, İran'a mesajını vererek, Hürmüz Boğazı'ndan petrol geçişini engellemeye devam etmesi hâlinde "şu ana kadar aldığı darbelerin yirmi katı daha sert bir darbe alacağı" tehdidinde bulundu. İran ise Trump'ın bu tehdidi karşısında sessiz kalmadı.

İran da, elindeki güçlü silahlardan Hürmüz Boğazı kartını iyi oynadı. Dünyayı bu konuda zorladı. Ekonomik olarak herkes etkilenmeye devam ediyor. Enflasyon korkusu, gıda tedarikinde sıkı yaşanması hemen her ülkeyi düşünmeye ve tedbir almaya sevk ediyor.

Vietnam, şirketlere, çalışanları evden çalışmaya yönlendirme konusunda talepte bulunurken Tayland bu konuda el artırdı. Tayland'da da kamu hizmetlerinden sorumlu olanlar hariç, devlet kurumlarında çalışan kişilerin, evden çalışmaya geçmesi talimatı verildi. Kararda ayrıca, yurt dışı konferans gezilerinin de askıya alınması gerektiği bildirildi.

Vietnam Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada ise kamu ve özel sektör çalışanlarının gereksiz elektrikli aletleri kapatmaları, asansör ve fotokopi makinelerinin kullanımını azaltmaları ve çevrim içi toplantıları teşvik etmeleri önerildi.

Savaş ne kadar sürer bilinmiyor ama Orta Doğu ve Avrupa bu işte ciddi zarar görüyor. ABD-İsrail öldürüyor, vuruyor ama sonuç alamıyor. Tabii İran ne kadar dayanır, elindeki stok kaç gün yeter bilmiyoruz.

Sonuçta İran dayanıyor ve dayanması da lazım... İran yıkıldıktan sonra ABD-İsrail haydutluğu gözünü diğer Müslüman ülkelere çevirecektir!..

