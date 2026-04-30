Ve Tedesco’nun sonu

Fenerbahçe, bu Tedesco’yu getireceğini açıkladığında Türkiye’de işe yaramayacağını söyleyen tek kişi bendim. Bir hafta geçmeden Ömer Üründül dostum da Türkiye’de benimle aynı fikri paylaşan tek kişi oldu. Ve işte acı son. Merakım odur ki bu yanlış, Fenerbahçe’ye kaç milyon avroya mal oldu?

Fenerbahçe’de kongre rüzgârı

Bütün televizyon ve gazeteler, Sadettin Saran ve ekibinin haziran ayındaki kongrede kenara çekileceğini belirtirken bir de baktım ki Mehmet Ali Aydınlar’ın aday olacağına değiniyor. Tarihte bir defa Aziz Yıldırım’a karşı adaylığını koyup kaybetmişti Aydınlar. Bu defa adaylığını koyarsa kazanır mı bilmem ama şayet başkanlık koltuğuna oturursa ben başarılı olmasını beklerim.

Hayırlı olsun

Galatasaray, Aslantepe’de çok önemli sportif tesislerin temelini attı. Başkan Özbek de konuyla ilgili geniş bir konuşma yaptı. Yani futbolda şampiyonluk rekoru bir kenarda dururken, böyle bir tesisin temeli de atıldı. Ama futbolun dışındaki diğer branşlarda sanki biraz daha hareketlilik olmalı ve ustalar görev almalı.

Hakikaten Osimhen bu!

Galatasaray, tarihî rekabet maçı sonunda kendi saha avantajını kullanıp acaba bu derbide şampiyonluğunu ilan edebilecek miydi? Okan Buruk’un özellikle son maçlarda tuhaf on birleri sahaya sürmesi, bunu engellerdi. Ama baktım ki kadro tam olarak sahada. Ve beklendiği üzere Osimhen de altı pasın içinde, hem de iki aksiyonla skor tabelasını açacaktı. Bu oyuncunun yaşı da çok büyük değil. Okan Hoca da göreve devam edecekse acaba bu şampiyonluk sayısı kaça çıkar, merak ediyorum.

Onana ve Trabzon

Trabzonspor, Manchester United’dan kaleci Onana’yı kiralamıştı. Tabii ki bu çok önemli bir yatırım oluyordu. Bu kaleci sayesinde Trabzonspor’un kazandığı puanlar da dikkatimizi çekmişti. Kaybedilen son Konyaspor maçı, şampiyonluk rüzgârlarının şiddetli şekilde esmesini tabii ki engelledi. Bakalım bundan sonra Onana’yı nasıl izleyeceğiz?

Kupada büyük hüsran

Benim her zaman Türkiye Kupası diye andığım kupada, bu sezonun finalinde ne Fenerbahçe ne de Galatasaray olacak. Peki büyüklerden kimler var? Trabzonspor, penaltılarla turu atladı. Kaleci Onana da yanlış hatırlamıyorsam üç tane kurtardı. Beşiktaş için çok kolay oldu. Ve ligi terk etmiş olan Sergen Yalçın, 3-0’lık galibiyetle kupaya tutundu diyebiliriz.

Sizde para çok nasılsa!

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, üç büyük kulübümüze para cezası yağdırmış. Fenerbahçe en başta, Galatasaray ikinci, Beşiktaş ise üçüncü sırada. Eh, bu kulüpler sayesinde TFF’nin masrafları da maaşları da çıkmıştır herhâlde.

Nice yıllara A Haber

A Haber, ajansı diyelim. 15. doğum gününü kutladı. Yayına başladığı günlerden günümüze kadar en çok tercih edilen haber kanalını oluşturmuştu. Aynen devamını bekler, nice yıllar dilerim.

İşte gazetecilik

Bizim gazetenin dünkü ana spor sayfasında 9 sütun bir fotoğraf ve o fotoğrafı anlatmaya çalışan “KEDERBAHÇE” şeklinde bir başlık. Fotoğrafın içeriğinde son 12 yıl içinde başkanlık yapmış kişiler ve bu süreçteki teknik direktörlük yapan görevliler yer alıyordu. Tabii başlığın detaylarında acı bilançonun kahramanları deniliyordu bu kişiler için. Bu haber de emeği geçen bütün arkadaşları alınlarından öperek kutluyorum.

