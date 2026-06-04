Sakın dolmuşa gelmeyin!

Dünya Kupası’na katılacak olan A Millî Takımımızın kadrosu, Kadıköy’deki hazırlık maçında Kuzey Makedonya’yı 4-0 yendi. Vay ki vay! Ne yorumlar ne yakıştırmalar… Dünya Kupası’na favori bile gönderiyoruz! Yendiğimiz takım acaba futbol dünyasında adı geçmiş bir takım mıdır? Şunu diyeceğim; sakın ne hocamız ne de takımdaki futbolcular bu dolmuşa binip Dünya Kupası maçlarına çıkmasınlar.

Ercan Müdür’üm teşekkürler!

Bizim spor servisinin müdürü Ercan Yıldız, geçtiğimiz pazartesi günü harika bir araştırma/yorum yazısı yazdı. Tabii ki pazartesi günü bu yazı manşete taşınmıştı. Başlık “Kadıköy’ün reçetesi PSG devrimi!” idi. Bence Fenerbahçeli yetkililer bu yazıyı okursa önemli bir kazanım elde ederler.

Okan Hoca hayırlı olsun

Galatasaray, bu dönemdeki dördüncü şampiyonluğu kazandıktan sonra Okan Buruk Hoca ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzalamış. Yakışır! Aynı Okan Buruk daha önce futbolcuyken de Fatih Terim döneminde yine dört yıl üst üste şampiyonluk turu atmıştı. Okan Hoca’nın Galatasaray’a yeniden hayırlı olmasını dilerim.

Nefes kesen basket maçı!

Fenerbahçe-Anadolu Efes maçı bir yere kaydedilip sık sık seyredebilecek güzellikteydi. Fenerbahçe ev sahibi olmasına rağmen 18 sayı geriye düştükten sonra sadece bir sayı farklı rakibini yenerek yarı final serisinde 1-0 öne geçti. Basketbolda ne zamandır böylesine büyük bir heyecan yaşamamıştım. Her iki takımı da hocalarını da oyuncularını da kutluyorum.

Aykut Hoca mı geliyor?

Üç gün sonra Fenerbahçe’de yeni bir genel kurul yapılacak. İki tane başkan adayı var. Bir tanesi geçtiğimiz yıllarda 20 sene üst üste koltukta oturan Aziz Yıldırım diğeri de Hakan Safi. Ortalıkta dolaşan laflar; Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı göreve getireceği şeklinde. Aykut Hoca ne zamandır eşofmanlarını çıkarmıştı. Ama orası onun yuvası olduğu için şayet gelirse sanıyorum yabancılık çekmez.

Penaltılara giden final

PSG ile Arsenal, Şampiyonlar Ligi finalinin normal süresinde de uzatmasında da 1-1 berabere kalarak penaltılara gittiler. Sonunda da penaltılarla Fransız takımı PSG üst üste ikinci defa bu büyük finali kazanmış oldu. Buradan hareketle ne zamandır ortalıkta görünmeyen Arsenal’in bu zirveye çıkışı bence İngiliz futbolu için de önemli bir kazançtır.

Yazılıyor, söyleniyor ama doğru mu?

Gazetelerin büyük bir çoğunluğunda ve ekranlardaki spor haberlerinin neredeyse tamamında transfer haberleri yer alıyor. Tabii ben bu satırları sevgili Cahit’e yazdırana kadar daha bir imzaya rastlamamıştım. Ne olacak yani, bir sürü futbolcu var dünyada. Şuraya geliyor, buraya gidiyor diye yaz gitsin! Bence bu transfer haberlerinin gerçekle kol kola yürümesi çok önemlidir. Bakalım sonunda yüzde kaçı doğru çıkacak?

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