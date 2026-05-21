Düşmeyene ikramiye

Küme düşme potasında bulunan Eyüpspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği son maçlarını ligin ilk üç sırasında bulunan büyüklerle oynayacaklardı. Tabii yoldan geçen kime sorsanız bu yukarıda ismini verdiğim takımlardan birinin düşeceğini söylerlerdi size. Ama ikramiye çıkıyordu bu düşme adaylarına! Kasımpaşa Galatasaray'ı, Gençlerbirliği de Trabzonspor'u yenerken Eyüpspor Fenerbahçe ile berabere kalacaktı. Antalyaspor'a geçmiş olsun…

İşte Aziz Yıldırım bu!

Fenerbahçe'de olağanüstü kongreye artık sayılı günler kaldı. Adaylardan 20 yıllık eski başkan Aziz Yıldırım, iki kelimelik bir cümle kullanmış ki, aman Allah… Demiş ki "Şampiyonluğa mecburuz!" Şimdi kongreyi kazanırsa bu mecburiyet nasıl karşılanacak?

Müthiş kutlama

Lig şampiyonu Galatasaray, ikinci defa üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazanmış ligin son maçına çıkmadan da özel kutlama kararı almıştı. Bunu da maçlarını oynadığı statta Kasımpaşa maçından iki gün önce yaptılar, müthiş bir kutlamayla herkesi büyülediler. Ben de tekrar tebrik ederim…

Transferde ne olacak?

Şampiyon Galatasaray'ın birkaç oyuncusuna dışarıdan teklifler varmış. Fenerbahçe'den de bavulunu hazırlayanlar oluyormuş…. Trabzonspor'u çok net bilemiyoruz ama Fatih Tekke göreve devam edecekse orada da bir şeyler olacaktır. Beşiktaş mı, esas bence merak edilmesi gereken kulüp burası. Eh, akademiyi de açıyorlar ya, bakalım yeni transfer döneminde bizim ligin içinde yukarıdaki sıralarda bulunanlardan kaçı yeni bir rekor sahibi olacak…

Beşiktaş ne yapıyor?

Sergen Yalçın ile hayal kırıklığıyla dolu bir sezonu geride bırakan Kara Kartal, Rize'deki son maçında yenilgiden beraberliğe taşındı. Burada önemli olan futbol akademisinin açılışı idi. Başkan, bir kere daha şampiyonluğun kaybedilmesinin hesabını sormaya hazırlananlara karşı bir konuşma yaptı ve akademiyi sundu. Bakalım, bu hareket yönetimi ne kadar kurtaracak?

Sergen de gitti!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Sergen Yalçın'la oturup karşılıklı değerlendirme yaptılar ve sonunda ayrılık kararı alındı. Kimine göre Başkan, Sergen'i yolladı, kimine göre de Sergen kendisi gitti. Tabii bu arada Başkan Adalı bir konuşma da yaptı ekranlarda. Şimdi önemli olan Beşiktaş'ın 10 numara bir teknik direktör bulmasıdır. Aksi takdirde, yeni yanlışların affedilme ihtimali yoktur.

Tayyip Başkan'ın jesti

Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda yakın dostum olan Recep Tayyip Erdoğan, şampiyon Galatasaray'ı ağırlayıp kutladı ve bu süreç zarfında bir de konuşma yaptı. Bilmem hatırlar mısınız, Tayyip Başkan Fenerbahçe Divan Kurulu üyesidir. Dolayısıyla bu anın fotoğraflarını hatıra olarak saklayasınız…

Hedef Dünya Kupası

Teknik direktörümüz 35 kişilik bir geniş millî takım kadrosu açıkladı. Bu rakam, önümüzdeki süreç içinde 26'ya inecek. Kimler gider bilemem. Ama 2002'de elde ettiğimiz başarıdan sonra yenisini bulabileceğimizi umuyorum. Çünkü futbolda çok şeyler günbegün değişiyor. Biz de sahaya iyi seçilmiş bir on birle rakibi de iyi analiz ederek çıkarsak yeni bir zafer elde edebiliriz sanırım. Haydi hayırlısı…

