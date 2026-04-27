Fenerbahçe şampiyon (!)

Rams Park’taki derbi yaşadığımız sezonun ya şampiyonunu bize sunacaktı ya da bu heyecanın son haftaya kadar devam edebileceğini gösterecekti. Maçın ilk 10 dakikası deplasmana gelmesine rağmen bir Fenerbahçe maçı oluyordu. İstediği gibi hücuma çıkıyor, pozisyon bulamasa da rakibine de iyi bir şeyler yapma şansı tanımıyordu. Peki bu fotoğraf ne kadar yaşadı? 15. dakikadan sonra maçın ev sahibi olan lider Galatasaray aynı zamanda maçın da patronu oluyordu.

Aslan’ı ayağa kaldırınca...

Savunmayı dikkatli organize olarak orta sahada kaliteli pas alışverişi tabii ki Torreira kumandasında ön tarafa da yansıyor. Sane, Barış ve Osimhen her an maçın kilidini sanki çözecekmiş gibi görünüyorlardı. Nitekim 40. dakikada usta golcü Osimhen kaleye bir metre kala topu iki defa üzerinde kullanıp golünü yapıverdi. Bu aynı zamanda Fenerbahçe’nin de hevesini, hırsını kesecek tam tersi Galatasaray’ı ayağa kaldıracaktı. Ama bir şeyi unutmadan altını çizelim; 11. dakikada kazanılan penaltıyı, böylesine bir maçta Talisca dışarı atacaktı. Hem de Kerem dururken. İkinci yarıya dönüldüğünde Galatasaray bu 1-0’ı acaba ne kadar tutacaktı ya da Fenerbahçe bir eşitlik sağlayıp, her şeyi yeniden başlatabilecek miydi? Ama Galatasaray ev sahibiydi ve dakika dakika oyuna ciddi ağırlık koyup, Barış ile 2-0’ı buldu sonunda da Torreira ile bana göre bu sezonun şampiyonluğu ilan edildi.

İsmailsiz başlamak

Tabii ki Fenerbahçe’nin başında bizdeki yorumcuların çoğunluğuna göre çok büyük hoca Tedesco vardı ama bana göre böylesine bir maçı İsmailsiz başlamak oynamak acaba hangi akla hizmetti. Sadece bu kadar değil daha ne Tedesco’lar vardı yanlış olarak bir bilseniz. Sonraları Ederson da kendini oyundan attırınca maçın galibini de âdeta ilan etti. Bu maçın hakemini neler nelerle yorumladı bizim otoritelerimiz. Şimdi onlara bir soru soracağım. Acaba sizin dediğiniz gibi mi oldu yoksa tam tersi mi?

Maçın adamı: Victor Osimhen

