F.Bahçe’de esen kongre rüzgârı

Fenerbahçe’de yeni yönetimin seçilmesi için yapılacak kongreye saatler kaldı. Bu satırların yazarı bendeniz, bugünkü başkanla yanlış iş yapıldığı ve bu yüzden de yürüyemeyeceğini yazan belki de tek kişiydim. Şimdi adaylardan efsane ünvanı takılan Aziz Yıldırım “Herkes toparlanıp bir araya gelsin ve bana oy versin” demiş. Camiada çok az kişinin tanıdığı karşısındaki isim Hakan Safi de “Olmaz gelin bende toplanalım” demiş. Dolayısıyla bu kongre belli ki çekişmeli geçecek. Kapıdan kim başkan çıkacaksa acaba teknik adam olarak kime sarılacak? Benim asıl merakım bu...

G.Saray’da kongre

Galatasaray Kulübü, olağan genel kurullarından birini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi ve bugünkü başkan Dursun Özbek tek aday olarak da olsa 1.780 oy alarak koltuğa yeniden oturdu. Bence Galatasaray doğru yaptı. Şimdi Dursun Başkan, Okan Hoca ile oturup bakalım neler yapacak?

İcardi’nin ağır isteği

Galatasaray’da formayı Osimhen’e kaptıran İcardi sözleşme yenilemenin ilk şartı olarak ilk on bir garantisi istiyormuş. Çok ayıp! Yani İcardi gibi bir adam bu istekte bulunuyorsa benim bu kulüpte yaşadıklarıma dayanarak söylüyorum Galatasaray’ın icraatı, kapıyı göstermek olmalıydı!

Beşiktaş’ın isteğine bak

Sergen Yalçın ile yolları ayıran başkan Serdal Adalı, Beşiktaş’ın başına ofansif oynatacak bir hoca getirmeye çalışıyormuş. İşte bu basına yansıyan istek, Beşiktaş’ın bugünkü yönetiminin hangi çizgide olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Hangi kulüp öyle bir hoca istemiş bugüne kadar acaba? Hoca; rakibe göre, elindeki o anki kadroya göre ve puan stratejisine göre oyununu planlar. Gelin siz bir kafayı değiştirin!

F.Bahçe’de basket faciası

Fenerbahçe’nin Euroleague dörtlü finalindeki Olimpiakos maçını maalesef kaçırdım, yani izleyemedim. İyi ki de izlememişim! Geç saatlerde öğreniyorum ki, Jasikevicus’un takımı 18 sayı farkla kaybetmişti. Yenilebilirsiniz, Final Four bu! Ama Olimpiakos’tan 18 sayı fark yemiş olmanız asla kabul edilemez.

Fatih Hoca’ya çok yakıştı

Fatih Tekke, Trabzonspor’un eski futbolcusuydu ve şu günlerde de bordo mavili takımın teknik direktörlüğünü yapıyor. Bu yeni eşofmanında da ilk kupasını kazanmış oldu. Çok da yakıştı. Trabzonspor’u eski bir usta oyuncusunu şimdi de teknik direktör olarak kullanması bana bu kulübün eski günlerini hatırlattı.

Galatasaray’dan tarihî boykot

Bu başlık bizim gazetenin dünkü sayısında da vardı. Altındaki haber ise G.Saray’ın TFF’nin mali kongresine katılmayacağını içeriyordu. Tabii beş tane yıldızı armasına takmış iki defa dörtlük şampiyonluklar yaşamış G.Saray böyle bir hava atacaktı. Bakalım TFF ve yanlılarından bunun karşılığı ne olacak?

Yıldızla dolduracakmış

Yine bizim gazetenin spor sayfalarının birinde F.Bahçe’deki başkan adaylarından Hakan Safi, limite rağmen büyük transferler yapacağını ‘oy yatırımı’ olarak söylemiş. Senin önce hocan belli mi çok merak ediyorum. Haa kongreyi kazanıp kazanamayacağın da daha belli değil. Ama ola ki kazandın diyelim; bu kafayı değiştirmeni tavsiye ederim.

Bayramınız mübarek olsun

