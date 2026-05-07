Türk sporunun gururu

Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonlar Ligi’nde finali Vakıfbank ile Eczacıbaşı oynadı. Bu, bizim için büyük bir gururdur. Sonunda Vakıfbank, Eczacıbaşı’nı 3-1 yenerek 7. defa kupayı kaldırdı. Hem bu şampiyonu kutluyorum hem de finalisti.

Helal olsun Konyaspor

Konyaspor, bizim ligde orta sıralarda dolanırken şampiyonluk kovalayan Fenerbahçe’yi kupadan son dakika golüyle elemişti. Yetti mi? Yetmedi. Sen tut, aynı fotoğrafla Beşiktaş’ı da finalden et. Şimdi bakalım Konyaspor kupayı müzesine götürebilecek mi? Yine de tebrik ediyorum.

İki takımı da kutlarım

3 Mayıs, Fenerbahçe’nin kuruluş günü olarak bir kere daha kutlandı. Hâlihazırda görevde olan başkan, yöneticiler ve bazı üyeler kutlamada yer aldı. FB TV de naklen yayın yaptı ama böyle bir gün, bu kadar kısa metrajla kutlanır mı?

Trabzon treni kaçırdı

Trabzonspor acaba yıllar sonra en üst sıraya yerleşir miydi diye herkes merak ediyordu. Fatih Tekke hoca ile yürüyüş hiç de fena gözükmüyordu ama Göztepe daha ileriye gidişi engelledi. Benim konuyla ilgili görüşüm şöyle: Trabzonspor yönetimi ve Fatih Hoca, göreve devam ediyorlarsa kadroyu biraz daha fazla yerli oyuncuyla donatabilseler... Trabzon’da yaşayıp Trabzonspor’da forma giymek bence çok başka bir şeydir. Bunu yıllar önce yaşamıştık.

İşte bu da Talisca

Brezilya, başta Pele olmak üzere sayısız futbol üstadını bizlere sunmuştu. Sunmaya da devam ediyor. İşte Fenerbahçe’deki Talisca... Bizim ligde bir maçta üç gol birden atmak çoook eskilerde kalmıştı. Çok önemli bir penaltıyı kaçırdı ama acaba o da olmasa Fenerbahçe hâlâ şampiyonluk kovalayabilir miydi?

F.Bahçe’de kutlama

3 Mayıs, Fenerbahçe’nin kuruluş günü olarak bir kere daha kutlandı. Hâlihazırda görevde olan başkan, yöneticiler ve bazı üyeler kutlamada yer aldı. FB TV de naklen yayın yaptı ama böyle bir gün, bu kadar kısa metrajla kutlanır mı?

Okan Hoca ne karar verecek?

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’a birkaç defa bu sütunlarda yazmıştım, ekrandaki kısa metrajlı programımda da konuya değinmiştim. Mesele ne mi? Galatasaray’ın Sane diye bir oyuncusu var; gelişi muhteşemdi, methiyeler düzüldü ama şu ana kadar sarı kırmızılı forma içinde anlatılanları göremedik. Oyundan alınınca da herkese sırtını dönerek direkt soyunma odasına gitti. Ah ah, eskiden olsa neler gelirdi başına, bilir misiniz?

Beşiktaş’ın hâli

Beşiktaş taraftarı, benim yaşadıklarım çizgisinde diğer iki büyük kulübün topluluğuna pek benzemez. Nitekim son kupa maçından sonra Sergen’i de istifaya davet ettiler. Tabii ki Süleyman Baba’dan sonra Beşiktaş’ta başkanlık veya yöneticilik yapmak pek kolay olmuyor ama sanki biraz daha Çarşı’yı dolaşmak gerekiyor. Benim burada en çok üzüldüğüm kişi kaleci Ersin’dir. Bakalım, önümüzdeki günlerde eski günlerin Beşiktaş’ına yakın bir icraat yapacaklar mı?

Kemal Belgin'in önceki yazıları...